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Eisacktaler Model im Cast von „Der Teufel trägt Prada“

Hanna Brunners Abstecher nach Hollywood

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 09:47 Uhr
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Instagram/hanna.__brunner
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Von: mk

Schrambach – Bereits seit Jahren lässt Hanna Brunner aus Schrambach mit einer steilen Karriere als Model aufhorchen. Die Eisacktalerin, die in Mailand lebt, shootet für Labels wie Valentino, Prada, Versace oder Moncler und präsentiert Mode in der ganzen Welt. Statt auf dem Laufsteg zu wandeln, führte sie einer ihrer jüngsten Aufträge allerdings nach Hollywood. Dort war sie im Cast der Fortsetzung von „Ein Teufel trägt Prada“ – ein Film, in dem Mode bekanntlich eine zentrale Rolle spielt. Dabei ging sie auf Tuchfühlung mit Stars wie Maryl Streep und Lady Gaga, wie man in einem Beitrag auf Instagram sieht.

Zum Film ist sie durch ein Casting während der Fashion Week in Mailand gekommen. Weil sie einen Pelzmantel aus Kunststoff bei Temperaturen von 30 Grad trug, sei es unmöglich gewesen, nicht aufzufallen, erzählt sie im Interview mit der Zeitung Alto Adige.

Für sie ist dabei ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Atmosphäre am Set sei etwas Besonderes gewesen – und es gibt einen Moment, der ihr für immer in Erinnerung bleiben wird. „Als Lady Gaga mir sagte: ‚Du schaust aus wie eine Frau aus dem Märchen.‘ Solche Treffen sind unvergesslich und machen diese Arbeit einzigartig. Mit dem Regisseur stehe ich immer in Kontakt“, erzählt Hanna Brunner dem Alto Adige.

Doch das Leben als Model hat auch seine Schattenseiten. Hinter dem Glamour steckt viel harte Arbeit und die Konkurrenz ist groß. Wird man abgelehnt, darf man das nicht an sich heranlassen und persönlich nehmen. Trotz allem erfüllt die junge Eisacktalerin ihr Beruf, während ihr die Familie zu Hause weiterhin Halt gibt.

Bezirk: Eisacktal

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