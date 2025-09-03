Aktuelle Seite: Home > Politik > Quästor Giuseppe Ferrari besucht Innichen
Treffen mit Vizebürgermeisterin Rosmarie Rienzner

Quästor Giuseppe Ferrari besucht Innichen

Mittwoch, 03. September 2025 | 12:21 Uhr
Screenshot 2025-09-03 121816
Gemeinde Innichen
Von: mk

Innichen – Der Quästor von Bozen, Giuseppe Ferrari, hat kürzlich das Polizeikommissariat und die Gemeinde Innichen besucht. Dort wurde er von der Vizebürgermeisterin Rosmarie Rienzner empfangen.

Der Besuch diente dem gegenseitigen Kennenlernen sowie einem konstruktiven Austausch über die allgemeine Lage in der Gemeinde.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die öffentliche Sicherheit und die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Gemeindeverwaltung.

Quästor Ferrari betonte die Wichtigkeit dieser engen Kooperation, um das Wohl der Bürger zu sichern. Vizebürgermeisterin Rienzner dankte für den Besuch und würdigte die Arbeit der Polizei in Innichen.

