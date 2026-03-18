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64 Jugendliche aus ganz Südtirol stellen ihr Politikwissen unter Beweis

Quiz Politische Bildung: Siegerinnen und Sieger des Landeswettbewerbs

Mittwoch, 18. März 2026 | 17:35 Uhr
IMG 2_ Triennium-Sieger_Franz von Luttertti mit Tanja Rastner und Elfriede Eder
LPA/Pädagogische Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion
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Von: luk

Bozen – Insgesamt 64 Schülerinnen und Schüler aus Gymnasien, Fachoberschulen und Landesberufsschulen haben im laufenden Schuljahr am landesweiten Quiz zur Politischen Bildung teilgenommen. Seit dem 17. März stehen die Bestplatzierten in den drei Wettbewerbskategorien fest.

Drei Kategorien, neun Gewinnerinnen und Gewinner

Im Triennium siegten Franz von Lutterotti, Paul Simmerle und Alexander Kofler. Im Biennium setzten sich David Haller, Marius Gruber und Samuel Ceolan durch. In der Kategorie Landesberufsschulen überzeugten Alois Gschnell, Linus Gamper und Magdalena Strohmer. Alle Siegerinnen und Sieger erhielten einen Büchergutschein.

“Politische Orientierung und kritische Denken stärken”

“Das Quiz zur Politische Bildung fördert jene Kompetenzen, die Jugendliche heute brauchen: politische Orientierung, kritisches Denken und einen bewussten Umgang mit Medien”, sagt Tanja Rastner, Koordinatorin für Gesellschaftliche Bildung an der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion: “Es zeigt, wie aktiv sich junge Menschen mit aktuellen Fragen auseinandersetzen, wenn man ihnen dafür den richtigen Rahmen bietet.”

Online-Quiz an vier Standorten

Das Online-Quiz erfolgte auch in diesem Schuljahr dezentral an schulischen Standorten in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beantworteten Fragen zum politischen Geschehen in der Welt, der EU, Italien und Südtirol sowie zu Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Bewährtes Format mit klarer Zielsetzung

Der Wettbewerb wird jährlich von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion organisiert. Er umfasst eine schulische Vorausscheidung und das landesweite Finale. Ziel der Initiative ist es, Jugendliche zu ermutigen, politische Informationen auch außerhalb des Unterrichts über Zeitungen, Nachrichtensendungen, Podcasts oder soziale Medien zu nutzen und sich vertieft mit politischem Handeln sowie wirtschaftlichen Entwicklungen auseinanderzusetzen.

Bezirk: Bozen

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