Ranghohe Iraner und Gäste erweisen Khamenei letzte Ehre

Von: APA/AFP

Einen Tag vor Beginn der offiziellen Trauerfeierlichkeiten im Iran für Ayatollah Ali Khamenei haben Präsident Masoud Pezeshkian und andere ranghohe Regierungsvertreter dem im Krieg getöteten obersten Führer des Landes die letzte Ehre erwiesen. Auch ausländische Gäste wie der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif besuchten die Mosalla von Teheran, einen weitläufigen Moschee-Komplex, in den der Sarg am Freitag gebracht worden war.

Auf Bildern des iranischen Staatsfernsehens war zu sehen, wie Pezeshkian gemeinsam mit anderen ranghohen Regierungsvertretern, darunter Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, an dem mit der iranischen Flagge bedeckten Sarg betete. Der 86-Jährige war am ersten Kriegstag am 28. Februar gemeinsam mit mehreren Mitgliedern seiner Familie bei US-israelischen Angriffen auf seine Residenz in Teheran getötet worden.

Auch der Anführer der iranischen Revolutionsgarden, Ahmad Vahidi, besuchte die Mosalla. Er legte seine Hand auf den Sarg und betete. Es war der erste öffentliche Auftritt Vahidis seit Beginn des Iran-Krieges. Sein Vorgänger Mohammad Pakpour war ebenfalls am ersten Kriegstag getötet worden.

Staats- und Regierungschefs aus 30 Staaten zur Trauerfeier erwartet

Medwedew und Sharif erwiesen Khamenei ebenso wie der Außenminister der afghanischen Taliban-Regierung die letzte Ehre. Auch Delegationen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas und der libanesischen Hisbollah-Miliz waren bereits am Freitag in der Mosalla. Insgesamt wurden Staats- und Regierungschefs und hochrangige Vertreter aus 30 Staaten zu den Feierlichkeiten erwartet.

Die Bevölkerung kann sich ab Samstagmorgen von Khamenei verabschieden. Die Feierlichkeiten sollen sich über sechs Tage erstrecken, dabei soll es auch einen Trauerzug im benachbarten Irak geben. Die Behörden rechnen allein in der Hauptstadt Teheran, wo die Trauerfeier drei Tage dauern soll, mit 15 bis 20 Millionen Teilnehmern. Für Montag ist ein Trauerzug in Teheran geplant.

Die Trauerfeier in der Hauptstadt geht mit erheblichen Verkehrseinschränkungen einher. Ein großer Bereich der Innenstadt wird für den Autoverkehr gesperrt, kein Fahrzeug darf sich der Mosalla in einem Umkreis von einem Kilometer nähern. Der Luftraum über Teheran sollte ab Freitag teilweise und am Montag vollständig gesperrt werden. Derzeit herrscht eine brüchige Waffenruhe, ein Rahmenabkommen mit den USA zur Beendigung des Krieges wurde Mitte Juni unterzeichnet.

Trauerfeier war eigentlich schon im März geplant gewesen

Eigentlich war die Trauerfeier für Khamenei bereits für den März geplant gewesen, sie wurde wegen des Krieges jedoch verschoben. Khamenei, der fast 37 Jahre im Iran herrschte, soll schließlich am 9. Juli in seiner Heimatstadt Mashhad beigesetzt werden.

Zum Nachfolger von Khamenei wurde sein Sohn Mojtaba Khamenei ernannt. Bei dem Angriff auf Khameneis Residenz am 28. Februar war er vermutlich verletzt worden. Damals starben auch weitere Mitglieder der Khamenei-Familie, die ebenfalls in der Mosalla aufgebahrt sind, unter anderem die dreijährige Enkelin Khameneis. Mojtaba Khamenei ist seit seiner Ernennung zum neuen obersten Führer noch nicht öffentlich aufgetreten, sondern meldete sich nur in schriftlichen Verlautbarungen zu Wort.