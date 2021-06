Rechnungshof: Präsidentin Bersani trifft LH Kompatscher

Bozen – Die neue Präsidentin der Rechtssprechungsabteilung am regionalen Rechnungshof in Trient, Chiara Bersani, ist gestern Abend im Landhaus 1 in Bozen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher zusammengetroffen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungshof als Prüfungs- und Kontrollinstanz und der öffentlichen Verwaltung.

Landeshauptmann Kompatscher und Präsidentin Bersani waren sich über die Bedeutung einer konstruktiven Zusammenarbeit unter Wahrung der institutionellen Aufgaben und Rollen einig, um im Sinne der Verfassung “eine gute, transparente und nachvollziehbare Verwaltungstätigkeit” zu garantieren. Landeshauptmann Kompatscher sprach Präsidentin Bersani seine Glückwünsche für eine erfolgreiche Ausübung ihres neuen Amtes aus.