Rechtssichere Terminologie: Terkom modernisiert Südtirols Verwaltungssprache

Von: luk

Bozen – Rechts- und Verwaltungsbegriffe sowie fachsprachliche Ausdrücke festlegen und die Rechts- und Verwaltungsterminologie für Südtirol auf dem neuesten Stand halten: dies sind die Aufgaben der Paritätischen Terminologiekommission (Terkom). Die 1990 auf der Grundlage der Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol errichtete Kommission hat sich am Freitag zu einer Sitzung getroffen, um dabei anstehende Normierungsprojekte in verschiedenen Bereichen zu besprechen.

Der im Mai 2024 eingesetzten aktuellen Terkom gehören Vorsitzender Thomas Mathà, Lorenza Pantozzi Lerjefors (stellvertretende Vorsitzende), Gabriele Finelli, Karl Zeller, Francesco Palermo und Esther Happacher an. Das Amt für Sprachangelegenheiten führt das Sekretariat der Kommission. “Der Schutz der Sprachminderheiten in einer gelebten Autonomie kann nur funktionieren, wenn dies in allen Lebensbereichen unserer Gesellschaft gleichermaßen verwirklicht wird. Der Anspruch unserer Bürgerinnen und Bürger auf eine öffentliche Verwaltung und Gerichtsbarkeit, die dies entsprechend lebt und umsetzt, muss selbstverständlich sein”, hebt Vorsitzender Mathà hervor. Daher müsse eine eindeutige und unmissverständliche Rechts- und Verwaltungsterminologie in den Landessprachen hoch gehalten werden.

Bis zum Jahr 2012 hat die TerKom mehr als 7500 Termini genormt, insbesondere in den Bereichen Verwaltungsrecht, Zivilrecht, Strafrecht, Hochschulrecht und Strafprozessrecht. Wurden die normierten Termini der Öffentlichkeit damals noch in Form von Verzeichnissen zur Verfügung gestellt (veröffentlicht im Amtsblatt), hielt 2002 das digitale Zeitalter Einzug, mit der Eurac-Datenbank bistro. Dank der intensiven Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte Sprachwissenschaften von Eurac Research steht die für Südtirol normierte Terminologie seitdem allen Interessierten digital zur Verfügung, nicht nur in Form einzelner Fachbegriffe, sondern mit dem dazugehörigen Kontext, mit Definition und weiteren nützlichen Details.