Referendum: SVP-Parlamentarier sagen Nein

Bozen – Am Sonntag und Montag wird in Südtirol auch über das Verfassungsreferendum zur Verkleinerung von Kammer und Senat in Rom abgestimmt.

Wie das Tagblatt Dolomiten heute berichtet, halten sich Südtirols Parteien in diesem Punkt mit einer Wahlempfehlung zurück – auch die SVP. Dort trat allerdings ein Sinneswandel ein. Obwohl sie in Rom vor einem Jahr für die Reform waren, stimmen die SVP-Parlamentarier jetzt mit Nein.

