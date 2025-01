Regierungschef Schallenberg auf Antrittsbesuch in Brüssel

Von: apa

Interimsregierungschef Alexander Schallenberg (ÖVP) wird Montag zu einem Antrittsbesuch in Brüssel erwartet. Er soll gegen Mittag mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola im EU-Parlament zusammentreffen. Danach wird Schallenberg in der EU-Kommission von EU-Außenbeauftragter Kaja Kallas erwartet. Die Kommissionspräsidentin arbeitet wegen ihrer Erkrankung derzeit noch im Homeoffice. Bevor es zurück nach Wien geht, ist ein Austausch mit Ratspräsident Antonio Costa geplant.

Nach dem Treffen mit Costa soll gegen 17 Uhr eine kurze gemeinsame Pressekonferenz stattfinden. “Meine Botschaft ist klar: Österreich ist und bleibt ein starker, verlässlicher und konstruktiver Partner in der Europäischen Union. Wir werden uns weiterhin aktiv auf europäischer und internationaler Ebene einbringen. Es ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten essenziell, gemeinsame Lösungen zu finden und Europas Handlungsfähigkeit zu stärken. Außen- und sicherheitspolitisch kann man sich auch weiterhin voll auf Österreich verlassen”, betonte Schallenberg vor seinem Antrittsbesuch. Schallenberg hatte am Samstag bereits mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefoniert.