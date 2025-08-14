Aktuelle Seite: Home > Politik > Regierungskommissär Cusumano dankt für Einsatz rund um die Uhr
Besuch der Agentur für Bevölkerungsschutz

Regierungskommissär Cusumano dankt für Einsatz rund um die Uhr

Donnerstag, 14. August 2025 | 17:38 Uhr
Dank für wichtige und wertvolle Arbeit rund um die Uhr: Regierungskommissär Vito Cusumano (Mitte) mit dem Kommandanten der Berufsfeuerwehr Bozen Florian Alber.
LPA/Maja Clara
Schriftgröße

Von: idr

Bozen – Der Besuch des Regierungskommissärs in der Agentur für Bevölkerungsschutz in den Tagen rund um Ferragosto ist bereits Tradition: Wie jedes Jahr hat er auch heuer die Gelegenheit genutzt, um all jenen zu danken, die rund um die Uhr und damit auch an Sonntagen und Feiertagen im Einsatz für die Bevölkerung stehen, sagte Regierungskommissär Vito Cusumano. Heute sprach er in der Agentur für Bevölkerungsschutz den Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr, der Landesnotrufzentrale, der Verkehrsmeldezentrale und des Landeswarnzentrums sowie des Landeswetterdienstes seinen Dank aus. Begrüßt wurde er dabei vom Kommandanten der Berufsfeuerwehr Florian Alber.

Mit dem stellvertretenden Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Willigis Gallmetzer tauschte sich Regierungskommissär Cusumano über die Wichtigkeit des Warnlageberichts und der Stärkung der Resilienz der Bevölkerung aus. Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten in den Phasen von der Vorhersage über die Bewertung bis zur Überwachung werden gezielte Warnungen für eine angemessene Vorbereitung auf prognostizierte Ereignisse ermöglicht. In diesen Tagen gilt Warnstufe Gelb für Waldbrand und Gewitter und Warnstufe Rot wegen der anhaltenden extrem hohen Temperaturen. Es wurde unterstrichen, dass wer sich informiere, sich auf diese Bedingungen vorbereiten könne.

Über die Wichtigkeit der Wetterprognosen und die Herausforderungen auf die Olympischen Winterspiele in Antholz tauschte sich Regierungskommissär Cusumano mit der Direktorin des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung Michela Munari aus. Angesprochen wurde auch die grundlegende Bedeutung des neuen Niederschlagsradars auf dem Gantkofel für die Vorhersage und die Überwachung von Naturereignissen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
95
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
65
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
60
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Kommentare
50
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
44
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 