Regierungskommissär Cusumano dankt für Einsatz rund um die Uhr

Bozen – Der Besuch des Regierungskommissärs in der Agentur für Bevölkerungsschutz in den Tagen rund um Ferragosto ist bereits Tradition: Wie jedes Jahr hat er auch heuer die Gelegenheit genutzt, um all jenen zu danken, die rund um die Uhr und damit auch an Sonntagen und Feiertagen im Einsatz für die Bevölkerung stehen, sagte Regierungskommissär Vito Cusumano. Heute sprach er in der Agentur für Bevölkerungsschutz den Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr, der Landesnotrufzentrale, der Verkehrsmeldezentrale und des Landeswarnzentrums sowie des Landeswetterdienstes seinen Dank aus. Begrüßt wurde er dabei vom Kommandanten der Berufsfeuerwehr Florian Alber.

Mit dem stellvertretenden Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Willigis Gallmetzer tauschte sich Regierungskommissär Cusumano über die Wichtigkeit des Warnlageberichts und der Stärkung der Resilienz der Bevölkerung aus. Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten in den Phasen von der Vorhersage über die Bewertung bis zur Überwachung werden gezielte Warnungen für eine angemessene Vorbereitung auf prognostizierte Ereignisse ermöglicht. In diesen Tagen gilt Warnstufe Gelb für Waldbrand und Gewitter und Warnstufe Rot wegen der anhaltenden extrem hohen Temperaturen. Es wurde unterstrichen, dass wer sich informiere, sich auf diese Bedingungen vorbereiten könne.

Über die Wichtigkeit der Wetterprognosen und die Herausforderungen auf die Olympischen Winterspiele in Antholz tauschte sich Regierungskommissär Cusumano mit der Direktorin des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung Michela Munari aus. Angesprochen wurde auch die grundlegende Bedeutung des neuen Niederschlagsradars auf dem Gantkofel für die Vorhersage und die Überwachung von Naturereignissen.