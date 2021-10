Regierungsumbildung in Österreich: Kompatscher wünscht Erfolg

Bozen – Die Umbildung der österreichischen Bundesregierung ist vollzogen: Heute um 13.00 Uhr hat Bundespräsident Alexander van der Bellen den neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg und den neuen Außenminister Michael Linhart angelobt.

Landeshauptmann Arno Kompatscher wünscht beiden Regierungsmitgliedern für ihr Amt viel Erfolg und eine “geschickte, verantwortungsbewusste Hand: Die Politik steht derzeit überall vor großen Herausforderungen, auch in Österreich. Schallenberg und Linhart übernehmen daher eine ehrenvolle, aber auch schwierige Aufgabe.” Nicht nur für Österreich selbst, auch aus Südtiroler Sicht seien stabile politische Verhältnisse wichtig, sagt der Landeshauptmann: “Für eine gute Zusammenarbeit braucht es verlässliche Ansprechpartner. Mit Bundeskanzler Schallenberg ist diese Kontinuität gewährleistet: Er kennt Südtirol gut und hat sich bereits als Außenminister mehrmals für unser Land eingesetzt.” Sein Nachfolger im Amt des Außenministers, Michael Linhart, sei ein erfahrener Diplomat. “Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit beiden”, sagt Kompatscher.

Bereits in den vergangenen Jahren hat es einen regen offiziellen und informellen Austausch zwischen Schallenberg und Kompatscher gegeben, unter anderem am 6. Juli 2020 mit einem Besuch Schallenbergs in Südtirol und auf den Tag genau ein Jahr später mit einem offiziellen Treffen des Landeshauptmanns Kompatscher beim Minister Schallenberg im österreichischen Außenministerium in Wien.

SVP-Obmann gratuliert neuem österreichischem Bundeskanzler Alexander Schallenberg

SVP-Obmann Philipp Achammer gratuliert dem neuen österreichischen Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der heute von Bundespräsident Alexander van der Bellen angelobt worden ist. Einen Dank richtet er an den Vorgänger Sebastian Kurz, „der sich als Bundeskanzler stets entschlossen auch für Südtirol eingesetzt hat“.

„Mit Alexander Schallenberg können wir die bisherige gute Zusammenarbeit mit Österreich fortsetzen“, betont Philipp Achammer. Dieser sei kein Unbekannter: „Wir haben bereits enge Kontakte gepflegt – und uns regelmäßig ausgetauscht.“ Mit ihm als neuen Bundeskanzler könne man in Österreich wieder zu den wichtigen inhaltlichen Themen zurückkehren: „Und die Umsetzung des Regierungsprogrammes in den Vordergrund stellen.“ Dank gehe auch an Sebastian Kurz, der als Bundeskanzler für die Südtiroler Volkspartei stets ein verlässlicher Ansprechpartner gewesen sei. Gratulationen richtet der SVP-Obmann auch an den neuen Außenminister Michael Linhart.