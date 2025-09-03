Aktuelle Seite: Home > Politik > Region genehmigt die Ã„nderung zum Haushaltsvoranschlag 2025-2027
Haushalt 2024 konsolidiert

Region genehmigt die Ã„nderung zum Haushaltsvoranschlag 2025-2027

Mittwoch, 03. September 2025 | 10:43 Uhr
Giulia Zanotelli
Presseamt Region Trentino-SÃ¼dtirol
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: mk

Bozen/Trient – Die Regionalregierung der Autonomen Region Trentino-Südtirol hat in ihrer heutigen Sitzung den Gesetzentwurf betreffend „Änderung zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025-2027“ und die entsprechenden Änderungen zum technischen Begleitbericht und zum Verwaltungshaushalt genehmigt. In derselben Sitzung wurde auch der konsolidierte Haushalt der Region für das Haushaltsjahr 2024 genehmigt.

Die Änderung zum Haushaltsvoranschlag betrifft ausschließlich den Ausgabenvoranschlag und besteht in der Übertragung eines Betrags in Höhe von 35 Millionen Euro.

Die Vizepräsidentin der Region und Regionalassessorin für Haushalt Giulia Zanotelli erklärte: „Mit dieser Änderung zum Haushaltsvoranschlag sollen die verfügbaren Ressourcen bestmöglich eingesetzt werden und die nicht mehr für die ursprünglich vorgesehen Zwecke verwendbaren Geldmittel wieder freigesetzt werden.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
127
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrer-Initiativen bekrÃ¤ftigen Absicht zu ProtestmaÃŸnahmen
Kommentare
92
Lehrer-Initiativen bekrÃ¤ftigen Absicht zu ProtestmaÃŸnahmen
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt ReallohnerhÃ¶hung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt ReallohnerhÃ¶hung
Arbeit an Norovirus-Vakzinen: WÃ¼rdet euch impfen lassen?
Kommentare
42
Arbeit an Norovirus-Vakzinen: WÃ¼rdet euch impfen lassen?
â€žKleptomanieanfallâ€œ erschÃ¼ttert den italienischen Schwimmverband
Kommentare
37
â€žKleptomanieanfallâ€œ erschÃ¼ttert den italienischen Schwimmverband
Anzeigen
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Einfach, gÃ¼nstig und fÃ¼r alle unter 19
Einfach, gÃ¼nstig und fÃ¼r alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlÃ¤ngern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 