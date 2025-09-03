Region genehmigt die Ã„nderung zum Haushaltsvoranschlag 2025-2027

Von: mk

Bozen/Trient – Die Regionalregierung der Autonomen Region Trentino-Südtirol hat in ihrer heutigen Sitzung den Gesetzentwurf betreffend „Änderung zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025-2027“ und die entsprechenden Änderungen zum technischen Begleitbericht und zum Verwaltungshaushalt genehmigt. In derselben Sitzung wurde auch der konsolidierte Haushalt der Region für das Haushaltsjahr 2024 genehmigt.

Die Änderung zum Haushaltsvoranschlag betrifft ausschließlich den Ausgabenvoranschlag und besteht in der Übertragung eines Betrags in Höhe von 35 Millionen Euro.

Die Vizepräsidentin der Region und Regionalassessorin für Haushalt Giulia Zanotelli erklärte: „Mit dieser Änderung zum Haushaltsvoranschlag sollen die verfügbaren Ressourcen bestmöglich eingesetzt werden und die nicht mehr für die ursprünglich vorgesehen Zwecke verwendbaren Geldmittel wieder freigesetzt werden.“