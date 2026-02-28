Region unterstützt Seniorenwohnheime

Von: mk

Bozen/Trient – Mit dem Ziel, die organisatorischen Abläufe und die Qualifizierungsmaßnahmen für das Personal in den Seniorenwohnheimen der Region zu fördern, hat die Regionalregierung die Bereitstellung von insgesamt 250.000 Euro zugunsten der im Bereich der Altenpflege tätigen Einrichtungen bestätigt.

Die Maßnahme sieht die Zuweisung eines Beitrags in Höhe von 125.000 Euro an die Einrichtungen der Autonomen Provinz Bozen über den Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) sowie desselben Betrags für die Seniorenwohnheime des Trentino über die Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza (UPIPA) vor.

Der Regionalassessor für Sozialvorsorge Carlo Daldoss betonte: „Die Seniorenwohnheime spielen eine tragende Rolle in unserem System der Sozialfürsorge und sind ein wichtiger Bezugspunkt für die Familien und die örtlichen Gemeinschaften. Mit dieser Maßnahme sollen die verwaltungstechnischen und organisatorischen Tätigkeiten der Verbände unterstützt und Aus- und Weiterbildungsinitiativen für das Personal gefördert werden, um so die Gesamtqualität der angebotenen Dienstleistungen zu verbessern.“

Die Mittel können für unterstützende Tätigkeiten im Bereich der Verwaltung und Organisation sowie für Aus- und Fortbildungskurse für das Personal der Seniorenwohnheime verwendet werden. Die Initiativen können unter Einhaltung der festgelegten Prioritäten auch externe Akteure einbeziehen, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Verbesserung der Kompetenzen des in den Einrichtungen eingesetzten Personals liegt.

Abschließend sagte Daldoss: „Effiziente Einrichtungen und immer besser ausgebildetes Personal zu garantieren bedeutet, hohe Betreuungsstandards und angemessene Antworten auf die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung zu gewährleisten. Die Unterstützung der organisatorischen Tätigkeiten und der beruflichen Weiterentwicklung ist eine konkrete Investition in die Betreuungsqualität und in die Beständigkeit des Sozial- und Fürsorge-Systems unserer Region.“