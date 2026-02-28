Aktuelle Seite: Home > Politik > Region unterstützt Seniorenwohnheime
250.000 Euro bereitgestellt

Region unterstützt Seniorenwohnheime

Samstag, 28. Februar 2026 | 15:59 Uhr
Pflegegeldbezieher: Wieder mehr als im Vorjahr
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: mk

Bozen/Trient – Mit dem Ziel, die organisatorischen Abläufe und die Qualifizierungsmaßnahmen für das Personal in den Seniorenwohnheimen der Region zu fördern, hat die Regionalregierung die Bereitstellung von insgesamt 250.000 Euro zugunsten der im Bereich der Altenpflege tätigen Einrichtungen bestätigt.

Die Maßnahme sieht die Zuweisung eines Beitrags in Höhe von 125.000 Euro an die Einrichtungen der Autonomen Provinz Bozen über den Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) sowie desselben Betrags für die Seniorenwohnheime des Trentino über die Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza (UPIPA) vor.

Der Regionalassessor für Sozialvorsorge Carlo Daldoss betonte: „Die Seniorenwohnheime spielen eine tragende Rolle in unserem System der Sozialfürsorge und sind ein wichtiger Bezugspunkt für die Familien und die örtlichen Gemeinschaften. Mit dieser Maßnahme sollen die verwaltungstechnischen und organisatorischen Tätigkeiten der Verbände unterstützt und Aus- und Weiterbildungsinitiativen für das Personal gefördert werden, um so die Gesamtqualität der angebotenen Dienstleistungen zu verbessern.“

Die Mittel können für unterstützende Tätigkeiten im Bereich der Verwaltung und Organisation sowie für Aus- und Fortbildungskurse für das Personal der Seniorenwohnheime verwendet werden. Die Initiativen können unter Einhaltung der festgelegten Prioritäten auch externe Akteure einbeziehen, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Verbesserung der Kompetenzen des in den Einrichtungen eingesetzten Personals liegt.

Abschließend sagte Daldoss: „Effiziente Einrichtungen und immer besser ausgebildetes Personal zu garantieren bedeutet, hohe Betreuungsstandards und angemessene Antworten auf die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung zu gewährleisten. Die Unterstützung der organisatorischen Tätigkeiten und der beruflichen Weiterentwicklung ist eine konkrete Investition in die Betreuungsqualität und in die Beständigkeit des Sozial- und Fürsorge-Systems unserer Region.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Kommentare
47
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Spaltende Kundgebung
Kommentare
39
Spaltende Kundgebung
Israel und USA greifen Iran an – Teheran übt Vergeltung
Kommentare
34
Israel und USA greifen Iran an – Teheran übt Vergeltung
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Kommentare
31
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Kommentare
28
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 