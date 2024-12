Region verabschiedet die 2024 in den  Ruhestand getretenen Bediensteten

Von: mk

Bozen/Trient – Musikalisch untermalt von einem Quartett des Haydn-Orchesters fand im Tagungssaal der Region traditionsgemäß die feierliche Übergabe der Urkunden für die in den Ruhestand getretenen Bediensteten der Region statt.

Der Präsident der Region Arno Kompatscher hat zusammen mit der Generalsekretärin Gabriele Morandell und in Anwesenheit der Regionalassessoren Franz Locher, Carlo Daldoss, Luca Guglielmi und Angelo Gennaccaro 40 Bediensteten – 24 Frauen und 16 Männern – der Regionalämter in Trient und Bozen, der Gerichtsämter und der Friedensgerichte, die im Jahr 2024 in den Ruhestand getreten sind, die Pensionierungsurkunde überreicht.

Der Präsident sagte: „Im Namen der gesamten Regionalregierung möchte ich Ihnen für Ihre Unterstützung und den Beitrag, den jede und jeder von Ihnen im Laufe der Jahre geleistet hat, danken. Dieses Dankeschön von der Regionalregierung und den Führungskräften kommt von Herzen für all das, was wir gemeinsam erreicht haben. Mit Ihrer Hingabe, Ihrem Einsatz, Ihrer Kompetenz und Ihrer Flexibilität haben Sie einen grundlegenden Beitrag dazu geleistet.“

Abschließend sagte Kompatscher: „Die Lebensqualität in unserer Region ist italienweit eine der höchsten und dazu haben auch Sie durch Ihre Arbeit beigetragen. Ich wünsche Ihnen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien und ein neues Jahr voller Zufriedenheit. Unsere Gemeinschaft wird weiterhin von der Stabilität und der Effizienz profitieren, zu denen auch Sie beigetragen haben.“