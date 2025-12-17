Region verabschiedet die in den Ruhestand getretenen Mitarbeiter

Von: mk

Bozwn/Trient – Musikalisch untermalt von einem Quartett des Haydn-Orchesters fand im Tagungssaal der Region traditionsgemäß die Verabschiedung der in den Ruhestand getretenen Bediensteten der Region statt.

Der Präsident der Region Arno Kompatscher hat zusammen mit der Generalsekretärin Gabrielle Morandell und in Anwesenheit der Regionalassessoren Franz Locher, Carlo Daldoss und Angelo Gennaccaro 39 Bediensteten – 20 Männern und 19 Frauen – der Regionalämter, Gerichtsämter und Friedensgerichte in Trient (23) und Bozen (16), die im Jahr 2025 in den Ruhestand getreten sind, die Pensionierungsurkunde überreicht.

Präsident Kompatscher betonte: „Im Namen der Regionalregierung möchte ich Ihnen allen meinen aufrichtigen Dank für Ihren Einsatz und Ihre Professionalität in all den Jahren ihrer Dienstzeit aussprechen. Sie haben dank Ihrer Kompetenz, Ihrer Hilfsbereitschaft und Ihrer Anpassungsfähigkeit entscheidend an dem reibungslosen Funktionieren der Verwaltung und den erzielten Ergebnissen mitgewirkt.“

Der Präsident forderte die in den Ruhestand getretenen Bediensteten auf, ihre Kompetenzen weiterhin in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen: „Sie sind fähige und qualifizierte Menschen, die bereits große Professionalität bewiesen haben. Setzen Sie sich, soweit möglich, weiterhin für das Gemeinwohl ein, denn Ihre langjährige Erfahrung ist ein wertvolles Gut.“

Kompatscher sagte abschließend: „Diese Anerkennung ist ein kleines, aber gebührendes Zeichen der Dankbarkeit gegenüber denen, die jahrzehntelang mit Einsatz und Hingabe im Dienste der Institutionen und Bürger und Bürgerinnen standen.“

Anlässlich der Verabschiedungsfeier für die in den Ruhestand getretenen Bediensteten wünschte der Präsident auch den Bediensteten der Region und ihren Familien frohe Weihnachten und bedankte sich bei ihnen für den täglichen Beitrag, den sie mit Professionalität und Verantwortung zum reibungslosen Funktionieren der Verwaltung und zum Dienst an der Bevölkerung der Region leisten.