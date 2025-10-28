Aktuelle Seite: Home > Politik > Regionenminister Calderoli nimmt an ersten Regionalen Tag der Sprachminderheiten teil
Guglielmi: „Ein wichtiges Zeichen“

Regionenminister Calderoli nimmt an ersten Regionalen Tag der Sprachminderheiten teil

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 17:01 Uhr
Presseamt der Region Trentino-Südtirol
Von: mk

Bozen/Trient – Der Minister für regionale Angelegenheiten und Autonomien, Roberto Calderoli, hat seine Bereitschaft geäußert, am ersten Regionalen Tag der Sprachminderheiten, der im Februar in Trient stattfinden soll, teilzunehmen. Dies gab der Regionalassessor für Sprachminderheiten Luca Guglielmi am Rande des heutigen von der Senatorin Elena Testor organisierten Treffens im Ministerium in Rom, das der Vorstellung des Vereins „Artikel 6“ gewidmet war, bekannt.

Guglielmi erklärte: „Ich habe die Gelegenheit genutzt, um den Minister über die Genehmigung des von mir unterzeichneten Gesetzes zur Einführung des Regionalen Tages der Sprachminderheiten zu informieren. Ein Instrument, das es unseren Sprachgemeinschaften ermöglicht, sich über ihre Erfahrungen und Bedürfnisse auszutauschen und die institutionelle Zusammenarbeit zu stärken. Es soll ein Moment der Anerkennung und Aufwertung für diejenigen sein, die sich täglich für den Schutz der historischen Sprachen unseres Gebiets einsetzen.

„Minister Calderoli“ – so der Regionalassessor – „hat die Einladung dankbar angenommen und seine Bereitschaft zur Teilnahme bekräftigt. Er zeigte Interesse an der Initiative und an der Arbeit, die die Autonome Region Trentino-Südtirol in diesem Bereich leistet“.

„Es handelt sich“, so Guglielmi abschließend, „um ein wichtiges Zeichen der Aufmerksamkeit seitens der Regierung gegenüber den Sprachminderheiten und unserer Region, die ein Vorbild für den Schutz und die Förderung der kulturellen Identität sein möchte.“

Bezirk: Bozen

