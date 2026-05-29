Reinswald: Neuer Gehsteig und sicherere Zufahrt an der LS 138

Von: mk

Reinswald – In Reinswald im Sarntal sollen Fußgängerinnen und Fußgänger künftig sicherer unterwegs sein. Geplant sind der Bau eines neuen Gehsteigs im Ortszentrum längs der Landesstraße LS 138 sowie die Neuordnung einer Zufahrt. Die Landesregierung hat dafür die technischen Eigenschaften des Projekts und die veranschlagten Kosten von rund einer Million Euro festgelegt. Der entsprechende Beschluss wurde am 29. Mai auf Vorschlag von Infrastrukturenlandesrat Daniel Alfreider genehmigt.

Geplant sind zwei Maßnahmen: Ein rund 500 Meter langer Gehsteig im Ortsgebiet von Reinswald sowie die Neugestaltung der Ausfahrt beim Pichlerhof.

“Verkehrssicherheit betrifft nicht nur den Fahrzeugverkehr, sondern auch die Menschen, die sich täglich im Dorf bewegen”, sagt Landesrat Alfreider. “Mit diesem Projekt verbessern wir eine bisher unübersichtliche Zufahrt und schaffen einen sicheren Gehweg im Ortszentrum. Das erhöht die Sicherheit und macht Reinswald für Einheimische und Gäste attraktiver.”

Der 500 lange Gehsteig im Ortsgebiet von Reinswald, wird 1,50 Meter breit sein und klar von der Fahrbahn getrennt verlaufen. Die Maßnahme wird auch aufgrund der hohen Zahl an Gästen umgesetzt, die das nahegelegene Skigebiet Reinswald besuchen. Im Zuge des Baus wird auch der Straßenbelag und die Befahrbarkeit der Straße, besonders in den Kurven, verbessert.

Der Abschnitt zur Neugestaltung der Zufahrt zum Pichlerhof bei Kilometer 1,700 der LS 138 ist rund 60 Meter lang. Die bestehende Ausfahrt mündet in einem sehr spitzen Winkel, wodurch Fahrzeuge beim Einfahren auf die LS 138 teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten können.

Das zweite Baulos umfasst den Bau eines neuen Gehsteigs zwischen Kilometer 2,025 und 2,515 der LS 138 im Ortsgebiet von Reinswald. Der Gehweg wird 1,50 Meter breit sein und klar von der Fahrbahn getrennt verlaufen. Die Maßnahme wird auch aufgrund der hohen Zahl an Gästen umgesetzt, die das nahegelegene Skigebiet Reinswald besuchen.

“Eine gute Mobilitätsplanung zeigt sich auch daran, wie sicher man sich im Dorf zu Fuß bewegen kann”, betont Alfreider. “Deshalb investieren wir weiterhin in Maßnahmen, die die Sicherheit erhöhen und den Alltag in den Gemeinden erleichtern.”

Die Gesamtkosten des Vorhabens werden auf 1.000.000 Euro geschätzt. Davon entfallen 700.000 Euro auf die Bauarbeiten und 300.000 Euro auf weitere Summen zur Verfügung der Verwaltung.