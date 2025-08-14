Aktuelle Seite: Home > Politik > Ringen um UNO-Vertrag gegen Plastikmüll
Verhandlungsleiter Luis Vayas Valdivieso legte neuen Text vor

Ringen um UNO-Vertrag gegen Plastikmüll

Donnerstag, 14. August 2025 | 12:10 Uhr
Verhandlungsleiter Luis Vayas Valdivieso legte neuen Text vor
APA/APA/KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI
Schriftgröße

Von: APA/dpa/sda

In Genf zeichnet sich nach gut einer Woche Ringen um ein globales Abkommen gegen Plastikmüll noch keine Einigung auf ein Vertragswerk ab. Die EU schlug wenige Stunden vor dem geplanten Ende der zehntägigen Verhandlungen Alarm. Eine “schwache und festgefahrene” Vereinbarung werde niemandem nützen, warnte EU-Kommissarin Jessika Roswall am Donnerstag. “Die Welt, vom Norden bis zum Süden, der Privatsektor und die Zivilgesellschaft wollen ein globales Plastikabkommen”, sagte sie.

Roswall pries die Vorzüge eines Abkommens für Gesundheit und Wirtschaft: “Ein Vertrag, der den gesamten Plastikkreislauf abdeckt und sich mit der Wissenschaft weiterentwickeln kann, ist ein entscheidender Schritt.” Der Verhandlungsleiter Luis Vayas Valdivieso hatte am Mittwoch den Zorn vieler Staaten erregt, als er einen weniger ehrgeizigen Text vorlegte. Zahlreiche Länder haben danach einen neuen Text gefordert, während die Gespräche in Genf nach Mitternacht noch um einige Stunden verlängert werden könnten.

Positionen noch weit auseinander

Rund 180 teilnehmende Länder wollten den Text ursprünglich noch am Donnerstag fertigstellen. Mit dem geplanten UNO-Abkommen sollen Produktion, Design und Abfallmanagement von Plastik reguliert werden. Allerdings lagen die Positionen der Länder einen Tag vor dem geplanten Abschluss der Verhandlungen noch weit auseinander. Verhandler schlossen nicht aus, dass die Gespräche bis in die frühen Morgenstunden am Freitag dauern könnten.

Ölförderländer wollen nur über die Beseitigung von Plastikmüll reden, aber nicht über Begrenzungen der Produktion. Plastik wird großenteils aus Ölprodukten hergestellt. Für viele Länder, vor allem in Europa, ist ein gradueller Rückgang der Produktion aber einer der Kernpunkte des Abkommens.

Plastik vermüllt Meere und Umwelt, tötet Fische und andere Lebewesen und gefährdet die menschliche Gesundheit. Kleinste Partikel werden vermehrt in Organen und auch im Gehirn gefunden. Die Nano- und Mikroplastikpartikel beeinträchtigen nach Studien das Immunsystem und fördern Entzündungen.

“Geschenk an Plastiklobby”

“Der neue Vertragstext ist ein Geschenk an die Plastiklobby und bittere Niederlage für Mensch und Umwelt”, kritisierte Madeleine Drescher, Konsumexpertin bei Greenpeace, in einer Aussendung. Ohne Begrenzung der Plastikproduktion oder der schädlichen Chemikalien verfestige er “den Industrie-Mythos, wir könnten uns aus dieser Krise herausrecyceln. Wir müssen das Problem aber endlich an der Wurzel bekämpfen”.

(S E R V I C E – Die UNO-Verhandlungen über ein Plastikabkommen: https://dpaq.de/7pPL9nh )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
94
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Kommentare
64
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
59
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
56
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Kommentare
50
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 