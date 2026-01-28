Aktuelle Seite: Home > Politik > Rom: Landesrat Galateo trifft Kultur-Staatssekretär Mazzi
Hauptthema ist die Kulturpolitik

Rom: Landesrat Galateo trifft Kultur-Staatssekretär Mazzi

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 16:51 Uhr
Galateo_Mazzi_
lpa
Schriftgröße

Von: mk

Rom – Am 28. Jänner ist der Landesrat für Italienische Bildung und Kultur Marco Galateo in Rom mit dem Staatssekretär für Kultur Gianmarco Mazzi zu einem institutionellen Austausch zusammengekommen. Dabei ging es in erster Linie um die Kulturpolitik sowie die wichtigsten Maßnahmen, die Südtirol in diesem Bereich derzeit umsetzt.

Galateo stellte einige strategische Leitlinien und zentrale Initiativen vor, die darauf abzielen, das kulturelle Angebot in Südtirol auszubauen, Kunst und Kultur einem immer breiteren Publikum näherzubringen und die Verbindung zwischen der lokalen und der nationalen kulturellen Dimension zu stärken.

Besondere Aufmerksamkeit galt bereits gestarteten Kooperationen, zum Beispiel jener mit dem Nationalmuseum in Rom und der Ausstellung über die Römer “Artifices: die Schöpfer der Kunst”, die derzeit noch im Trevi-Zentrum in Bozen zu sehen ist. Ebenso wurde die Zusammenarbeit mit dem Nationalen Etruskischen Museum der Villa Giulia hervorgehoben. Diese Projekte gelten als gelungene Beispiele für Dialog und kulturellen Austausch. Gleichzeitig wurde der Wille bekräftigt, neue Synergien von nationaler Bedeutung aufzubauen, darunter auch ein Austausch mit den Uffizien in Florenz.

Im Gespräch wurde außerdem auf die starke Unterstützung des Landes für die wichtigsten kulturellen Einrichtungen in Südtirol hervorgehoben wie etwa für das Haydn-Orchester, das Teatro Stabile, die Meraner Musikwochen und der Filmclub. Diese Einrichtungen seinen zentral für die kulturelle Lebendigkeit Südtirols und wichtig, um mit der italienischen Kulturlandschaft in einen aktiven Dialog zu treten, so Galateo.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

