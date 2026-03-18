Blutjung: Baustellendiebe in Südtirol gestellt

Von: luk

Tramin/Brixen – Gleich zwei Einsätze beschäftigten in den vergangenen Tagen die Carabinieri in Südtirol: In Tramin wurde ein Baustellendiebstahl rasch aufgeklärt, in Brixen ein mutmaßlicher Drogenhandel in einem Einkaufszentrum unterbunden.

Baustellendiebstahl in Tramin

In der Nacht auf den 10. März kontrollierten Carabinieri im Raum Leifers ein verdächtiges Fahrzeug. Im Kofferraum eines VW Golf entdeckten die Beamten Dutzende Baustellenwerkzeuge im Gesamtwert von rund 10.000 Euro.

Ermittlungen ergaben, dass die Geräte wenige Stunden zuvor von einer Baustelle entlang der Landesstraße 127 in Tramin gestohlen worden waren. Geschädigt wurde eine Firma mit Sitz in Deutschland. Das gesamte Diebesgut konnte sichergestellt und dem Eigentümer zurückgegeben werden.

Vier Tatverdächtige mit Wohnsitz in Südtirol – Jahrgänge 2002, 2003 und 2007 – wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.

Drogen und Messer im Einkaufszentrum in Brixen

Einen weiteren Einsatz melden dei Brixner Carabinieri: Im Einkaufszentrum „Statin Center“ in Brixen beobachtete ein außer Dienst befindlicher Carabiniere einen mutmaßlichen Drogendeal und alarmierte seine Kollegen. Gemeinsam mit weiteren Streifen konnten zwei Männer gestoppt und kontrolliert werden.

Ein 27-jähriger Tunesier ohne festen Wohnsitz hatte acht Portionen Kokain (rund sieben Gramm) sowie 250 Euro Bargeld bei sich und wurde wegen Drogenhandels angezeigt. Ein 39-jähriger Mann aus dem Pustertal wurde mit einer Kokain-Dosis und einem Klappmesser mit acht Zentimeter langer Klinge angetroffen. Er wurde wegen unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt und als Drogenkonsument gemeldet. Kokain, Bargeld und Messer wurden beschlagnahmt.