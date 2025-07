Rote Bank: Vorbild im Rhein-Sieg-Kreis

Von: mk

Meran – Kürzlich wurde Katja Milde, Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Sieg-Kreises, von Merans Bürgermeisterin Katharina Zeller, Referentin Antonella Costanzo und Mitarbeiterinnen des Gleichstellungsreferats der Gemeinde Meran im Rathaus empfangen. Der Kreis in Nordrhein-Westfalen hat das Meraner Modell der roten Bank gegen Gewalt an Frauen übernommen.

In einem vom General-Anzeiger veröffentlichten Bericht wurd dies genau erklärt: „Das Vorbild leuchtete ihr (Frau Milde) im Sommer 2020 in Meran in Rot entgegen: „La Panchina Rossa” heißt die italienische Aktion, bei der ein Künstler mit Schülerinnen rote Bänke baute, um so auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Katja Milde brachte die Idee aus ihrem Urlaub mit in den Rhein-Sieg-Kreis und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter am Runden Tisch gegen häusliche Gewalt und im Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten erkannten das Potenzial.“

„Es freut mich, dass unsere Rote Bank als Vorbild genommen wurde, und auch im Rhein-Sieg-Kreis die Initiative mit Miteinbindung von Schülerinnen und Schülern realisiert wurde. Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist und war immer auch das Ziel des Netzwerks gegen Gewalt, dem wir unsere Rote Bank verdanken“, betonte Bürgermeisterin Katharina Zeller.

„Mit Frau Milde haben wir uns über verschiedene Themen im Bereich Chancengleichheit ausgetauscht. Es ist für unser Amt immer interessant, Erfahrungen und Projekte anderer Regionen und Länder aufzunehmen und Zusammenarbeiten und Kooperationen zu schaffen“, so Zeller.

Die Rote Bank wurde 2018 vom Netzwerk gegen Gewalt an Frauen und zwei Schulklassen der FOS und des Istituto Gandhi gestaltet. Auf der Rückenlehne wurden vier Sätze eingraviert, die von den Schülern und Schülerinnen ausgewählt wurden, um über das Thema Männer-Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren.

In der Zwischenzeit wurde die Rote Bank von Meran auf ihrer Tour durch die Stadt vor der Landesfürstlichen Burg aufgestellt und mit einer dreisprachigen Erklärungstafel ausgestattet.