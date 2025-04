Rubio: USA stehen bei Entscheidung Grönlands bereit

Von: APA/dpa

Die USA respektieren nach Angaben von Außenminister Marco Rubio das Selbstbestimmungsrecht Grönlands – es sei aber klar, dass die Grönländer nicht zu Dänemark gehören wollten. “Wir haben sie nicht auf diese Idee gebracht. Sie reden schon seit langem darüber”, sagte der Minister vor seiner Abreise aus Brüssel. Rubio äußerte sich, nachdem sein dänischer Kollege Lars Løkke Rasmussen scharfe Kritik an den Annexionsplänen geäußert und sie als Völkerrechtsbruch bezeichnet hatte.

Dänemark sollte sich auf die Tatsache konzentrieren, dass die Grönländer nicht zu ihnen gehören wollten, sagte Rubio. Er bemühte sich auch, Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu relativieren, der auch militärische Mittel nicht ausgeschlossen hatte, um Grönland zu bekommen. Rubio erklärte, Trump habe gemeint, dass er nichts ausschließe, wenn Grönland von einer ausländischen Macht wie China oder Russland angegriffen werde.

Aber das spiele keine Rolle, denn die Grönländer würden eine Entscheidung treffen, sagte Rubio. “Und wenn sie diese Entscheidung treffen, dann wären die Vereinigten Staaten eventuell bereit, einzuspringen und zu sagen: Okay, wir können eine Partnerschaft mit euch aufbauen.”

Rubio war am Donnerstag mit seinem dänischen Kollegen Rasmussen in Brüssel zusammengetroffen. “Ich habe kristallklar gemacht, dass Ansprüche und Aussagen bezüglich der Annexion Grönlands nicht nur inakzeptabel und respektlos sind”, schrieb Rasmussen am Freitag auf X. “Sie kommen einem Bruch des Völkerrechts gleich.”

“Inakzeptabel und respektlos”

Der frühere dänische Regierungschef charakterisierte das Treffen mit Rubio als “ehrlich und direkt”. Er postete dazu zwei Fotos. Auf dem einen stehen die beiden Politiker nebeneinander, auf dem anderem ist auf einem Handybildschirm eine Champagnerflasche der französischen Marke Pol Roger zu sehen, die dem legendären britischen Premier Winston Churchill gewidmet ist – vermutlich eine Anspielung an die Unbeugsamkeit Churchills gegenüber der Aggression des NS-Diktators Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg. Allerdings löschte Rasmussen den Post nach kurzer Zeit wieder, um ihn ohne das Foto mit der Champagnerflasche neuerlich zu veröffentlichen.

Rubio hatte sich klar hinter die Annexionspläne von US-Präsident Donald Trump gestellt und gemeint, diese seien “kein Witz”. Die Regierung in Kopenhagen hatte sich bisher mit scharfen Tönen in Richtung Washington zurückgehalten, um kein Öl ins Feuer zu gießen. Vielmehr versuchte sie, der US-Regierung auf einer sachlichen Ebene zu begegnen. So hatte Außenminister Rasmussen in der vergangenen Woche in einem Video Gesprächsbereitschaft bezüglich der US-Sicherheitsinteressen signalisiert und darauf verwiesen, dass die USA in der Vergangenheit schon viel stärker auf Grönland präsent gewesen seien als jetzt.

Frederiksen wies Trumps Pläne zurück

Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hatte erst am Donnerstag bei einem Besuch in Grönland die Übernahmedrohungen Trumps klar zurückgewiesen. “Sie können nicht ein anderes Land annektieren”, sagte sie am Donnerstag an die US-Regierung gerichtet. Sie bekräftigte zugleich das Angebot an die USA, die Sicherheitspräsenz in der arktischen Insel auf Basis des seit den 1950er Jahren bestehenden bilateralen Abkommens zu stärken. Derzeit unterhalten die USA nur einen Stützpunkt auf Grönland, und zwar in Pituffik (Thule).

Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrmals Ansprüche auf die rohstoffreiche Insel angemeldet und schon im Wahlkampf damit gedroht, sich Grönland notfalls mit Gewalt den Vereinigten Staaten einzuverleiben. Grönland und Dänemark lehnen eine Annexion entschieden ab. Die Regierung in Kopenhagen sieht sich dabei als Hüterin des Selbstbestimmungsrechts der Grönländer, die seit dem Jahr 2009 ein verbrieftes Recht darauf haben, unabhängig zu werden. Umfragen zufolge lehnt eine überwältigende Mehrheit der Grönländer es ab, Teil der Vereinigten Staaten zu werden.