Russische Journalistin klagt an: „Kadyrows Neffe hat mich vergewaltigt“

Moskau – Eine russische Propaganda-Journalistin hat Anzeige erstattet, weil sie vom Neffen des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow vergewaltigt worden sein soll. Der Vorfall hat sich in Ukraine ereignet.

Die Journalistin sollte von der russisch besetzten Stadt Melitopol aus berichten. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um Hasan Ibragimov. Es ist nicht das erste Mal, dass Kadyrows Neffe mit Vorwürfen dieser Art konfrontiert wird.

Erst Ende Dezember hat der Tschetschene mit weiteren Soldaten einen jungen Mann in einem Restaurant auf der Halbinsel Krim geschlagen. Der Mann hatte versucht, seine Freundin zu verteidigen.

Nun soll Hasan Ibragimov gemeinsam mit anderen Soldaten die Journalistin Olga Tsenkova vergewaltigt haben. Als ob eine Gruppenvergewaltigung nicht schon schlimm genug wäre, hat die Frau im Anschluss auch keinerlei Unterstützung erfahren.

🧵 #Russia: Kremlin-controlled TV network NTV sent propagandist Olga Zenkova and her cameraman to the fascist-occupied Melitopol in #Ukraine. They got their story on January 17th – Zenkova was gang-raped and cameraman beaten up by #Kadyrov's terrorists at a restaurant. pic.twitter.com/HIn3WGYO91

— Igor Sushko (@igorsushko) January 31, 2023