Russischer Panzer unter US-Flagge – VIDEO

Kiew/Moskau – Kurz vor dem Ukraine-Gipfel in Washington sorgt ein Propaganda-Video für Aufsehen: Russische Soldaten fahren mit einem eroberten US-Mannschaftstransporter vom Typ M113, auf dem sowohl die amerikanische als auch die russische Flagge wehen, in Richtung Front bei Saporischschja. Die Aufnahmen wurden unter anderem vom Staatssender RT verbreitet.

Beobachter werten die Aktion als gezielte Provokation im Vorfeld des Treffens von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Moskau hofft, Trump werde Selenskyj zu Zugeständnissen im Ukraine-Krieg drängen – etwa zur Abtretung des Donbass.

Der Militärexperte Nico Lange sprach bei X von „einer Schande für die USA“. Aus Kiew kam scharfe Kritik: Russland missbrauche US-Symbole für seinen „terroristischen Krieg“, so Selenskyjs Präsidialamtschef Andrij Jermak.

This tells you all you need to know about Trump's American MAGA… Russian Tanks carrying the American flag as they attack Ukraine. pic.twitter.com/MCtzYYxL7T — Austen Lennon ex-idiot MAGA man 🇬🇧🇮🇱🇺🇦🇺🇸 (@AustenLennon) August 18, 2025

Laut “Bild” passt die Flaggen-Provokation zur neuen Propaganda-Linie der Russen: Sie sehen US-Präsident Donald Trump nach dem Alaska-Gipfel am Freitag auf ihrer Seite.