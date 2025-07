Russland überzieht die Ukraine erneut mit Luftangriffen

Von: APA/dpa/Reuters

Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht auf Donnerstag erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, weitere 16 wurden verletzt, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram schrieb. Er sprach von einer “Eskalation des Terrors durch Russland”. Der Angriff habe fast zehn Stunden gedauert, Moskau habe 18 Raketen, darunter ballistische, und etwa 400 Drohnen eingesetzt.

Hauptziele waren demnach Kiew und Umgebung. Nach Behördenangaben lösten herabstürzende Drohnentrümmer in mehreren Stadtteilen Brände aus. Eines der Angriffsziele war Militärbeobachtern zufolge der Militärflughafen bei Wassylkiw südlich von Kiew. In mehr als der Hälfte des Landes war Luftalarm ausgelöst worden. Die ukrainische Luftwaffe hatte vor dem Anflug der Raketen und Dutzenden Kampfdrohnen gewarnt.

Moskau: Militärflugplatz in der Ukraine attackiert

Das russische Militär griff nach eigenen Angaben militärisch-industrielle Einrichtungen in Kiew an. Zudem sei ein Militärflugplatz in der Ukraine attackiert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. “Die Streitkräfte der Russischen Föderation haben einen Gruppenangriff mit hochpräzisen Langstreckenwaffen und unbemannten Flugkörpern gegen ukrainische Rüstungsunternehmen in Kiew und auf die Infrastruktur des Militärflugplatzes ausgeführt”, hieß es in der Stellungnahme.

Selenskyj forderte die Partner seines Landes dazu auf, schneller Sanktionen zu verhängen. Russland müsse wirklich Konsequenzen spüren.

Gouverneur: Eine Tote in russischem Grenzgebiet

Im russischen Grenzgebiet Belgorod wurde nach Behördenangaben unterdessen eine Frau durch ukrainischen Beschuss getötet. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass 14 ukrainische Drohnen über russischen Regionen und der 2014 annektierten Krim zerstört worden seien – zwei davon über Belgorod. Im Verlauf des Donnerstagvormittags gab das Ministerium an, weitere elf Drohnen über der Region abgefangen zu haben.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch Ziele in Russland an. Dabei gibt es immer wieder Tote und Verletzte. Die Opfer und Schäden stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.