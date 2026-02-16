Russland weist europäische Vorwürfe zu Nawalnys Tod zurück

Von: APA/Reuters

Russland hat den Vorwurf eines Giftmords an Kreml-Kritiker Alexej Nawalny scharf zurückgewiesen. “Natürlich akzeptieren wir solche Anschuldigungen nicht”, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. “Wir halten sie für voreingenommen und unbegründet und weisen sie entschieden zurück.” Nawalnys Mutter forderte indes “Gerechtigkeit” für ihren Sohn. “Wir wussten, dass unser Sohn nicht einfach im Gefängnis gestorben ist, er wurde ermordet”, sagte Ljudmila Nawalnaja am Montag in Moskau.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande hatten am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, Wissenschafter hätten “schlüssig” den Giftstoff Epibatidin in Proben des Leichnams von Nawalny nachgewiesen. Das hochgiftige Sekret kommt in der Natur in südamerikanischen Pfeilgiftfröschen vor. Der Putin-Gegner Nawalny war vor zwei Jahren in einem sibirischen Straflager gestorben.

Dutzende Menschen am Jahrestag am Grab Nawalnys in Mosku

“Ich denke, es wird einige Zeit dauern, aber wir werden herausfinden, wer es getan hat. Natürlich wollen wir, dass das in unserem Land geschieht, und wir wollen, dass die Gerechtigkeit siegt”, sagte Nawalnys Mutter am zweiten Jahrestag des Todes ihres Sohnes in Moskau zu Reportern. “Ich habe bereits gesagt, dass diejenigen, die diesen Befehl gegeben haben, der ganzen Welt bekannt sind; ich wiederhole es nur. Und wir wollen, dass alle, die daran beteiligt waren, identifiziert werden.”

Dutzende Menschen versammelten sich am Montag am Grab Nawalnys, der ein entschiedener Gegner von Machthaber Wladimir Putin war. Nawalny war am 16. Februar 2024 im Alter von 47 Jahren unter unklaren Umständen im Gefängnis gestorben. Deutschland, Großbritannien, Schweden, Frankreich und die Niederlande beschuldigten Russland am Samstag, ihn mit einem seltenen Toxin “vergiftet” zu haben.

Russland “ein System, das Kritiker systematisch zum Schweigen bringt”

Auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) würdigte Nawalny, indem sie ein Foto mit seinem Porträt an der Mauer des Palais Schwarzenberg hinter dem Wiener Heldendenkmal der Roten Armee auf X postete. “Vor zwei Jahren starb Alexej Nawalny in Gefangenschaft. Nun ist klar: er wurde vergiftet. Jahre zuvor hatte er einen Giftanschlag knapp überlebt. Wir sehen in Russland ein System, das Kritiker systematisch zum Schweigen bringt. Nawalny stand für Mut, für Wahrheit und für den unerschütterlichen Glauben an ein besseres Russland”, schrieb die Außenministerin.