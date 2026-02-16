Aktuelle Seite: Home > Politik > Russland weist europäische Vorwürfe zu Nawalnys Tod zurück
Nawalnys Mutter Ljudmila am Grab ihres Sohnes

Russland weist europäische Vorwürfe zu Nawalnys Tod zurück

Montag, 16. Februar 2026 | 12:16 Uhr
Nawalnys Mutter Ljudmila am Grab ihres Sohnes
APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Russland hat den Vorwurf eines Giftmords an Kreml-Kritiker Alexej Nawalny scharf zurückgewiesen. “Natürlich akzeptieren wir solche Anschuldigungen nicht”, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. “Wir halten sie für voreingenommen und unbegründet und weisen sie entschieden zurück.” Nawalnys Mutter forderte indes “Gerechtigkeit” für ihren Sohn. “Wir wussten, dass unser Sohn nicht einfach im Gefängnis gestorben ist, er wurde ermordet”, sagte Ljudmila Nawalnaja am Montag in Moskau.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande hatten am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, Wissenschafter hätten “schlüssig” den Giftstoff Epibatidin in Proben des Leichnams von Nawalny nachgewiesen. Das hochgiftige Sekret kommt in der Natur in südamerikanischen Pfeilgiftfröschen vor. Der Putin-Gegner Nawalny war vor zwei Jahren in einem sibirischen Straflager gestorben.

Dutzende Menschen am Jahrestag am Grab Nawalnys in Mosku

“Ich denke, es wird einige Zeit dauern, aber wir werden herausfinden, wer es getan hat. Natürlich wollen wir, dass das in unserem Land geschieht, und wir wollen, dass die Gerechtigkeit siegt”, sagte Nawalnys Mutter am zweiten Jahrestag des Todes ihres Sohnes in Moskau zu Reportern. “Ich habe bereits gesagt, dass diejenigen, die diesen Befehl gegeben haben, der ganzen Welt bekannt sind; ich wiederhole es nur. Und wir wollen, dass alle, die daran beteiligt waren, identifiziert werden.”

Dutzende Menschen versammelten sich am Montag am Grab Nawalnys, der ein entschiedener Gegner von Machthaber Wladimir Putin war. Nawalny war am 16. Februar 2024 im Alter von 47 Jahren unter unklaren Umständen im Gefängnis gestorben. Deutschland, Großbritannien, Schweden, Frankreich und die Niederlande beschuldigten Russland am Samstag, ihn mit einem seltenen Toxin “vergiftet” zu haben.

Russland “ein System, das Kritiker systematisch zum Schweigen bringt”

Auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) würdigte Nawalny, indem sie ein Foto mit seinem Porträt an der Mauer des Palais Schwarzenberg hinter dem Wiener Heldendenkmal der Roten Armee auf X postete. “Vor zwei Jahren starb Alexej Nawalny in Gefangenschaft. Nun ist klar: er wurde vergiftet. Jahre zuvor hatte er einen Giftanschlag knapp überlebt. Wir sehen in Russland ein System, das Kritiker systematisch zum Schweigen bringt. Nawalny stand für Mut, für Wahrheit und für den unerschütterlichen Glauben an ein besseres Russland”, schrieb die Außenministerin.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Niemandsland” mitten in Bozen
Kommentare
39
“Niemandsland” mitten in Bozen
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Kommentare
34
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Kommentare
28
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Kommentare
27
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Kommentare
23
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Anzeigen
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
DJ & Band Edition
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 