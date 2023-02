Sammelbeschaffungen: Grünes Licht für Zweijahresplan

Bozen – Die Landesregierung hat heute den in den letzten Wochen von der Landesvergabeagentur AOV ausgearbeiteten Entwurf des Sammelbeschaffungsplans für den Zeitraum 2023/24 genehmigt.

Mit den Sammelbeschaffungen wolle die Landesvergabeagentur im Sinne von “Effizienz und Sparsamkeit” Güter des täglichen Gebrauchs für verschiedene öffentliche Verwaltung und Körperschaften in großem Umfang erwerben und so den einzelnen öffentlichen Körperschaften den Verwaltungsaufwand von Ausschreibungen ersparen, sagte nach der Regierungssitzung Landeshauptmann Arno Kompatscher. So würden Ressourcen eingespart, der Verwaltungsaufwand verringert und der Einkauf beschleunigt, betonte der Landeshauptmann, zudem sorgten Sammelbeschaffungen für Transparenz.

Dem heute von der Landesregierung genehmigten Zweijahresplan liegt die jährliche Bedarfserhebung der Vergabeagentur zugrunde. Die AOV verschafft sich über diese Erhebung ein Bild der Anforderungen aller öffentlichen Vergabestellen, von der Landesverwaltung über die Gemeinden bis hin zum Sanitätsbetrieb. Diese öffentlichen Körperschaften teilen der Vergabeagentur mit, welche Güter und Dienstleistungen sie in größerem Umfang ankaufen müssen: von Gas und Strom bis hin zu Fahrzeugen und IT-Leistungen. Nicht alle Güter oder Leistungen eignen sich für Sammelbeschaffungen: Vorausgesetzt wird, dass sie standardisiert sind, ihr Bedarf planbar ist und der Auftragswert bei mindestens 500.000 Euro liegt. Der Plan beachtet zudem die Auswirkungen auf die örtlichen KMU und die Kleinstunternehmen.

Neue Rahmenverträge für Energie, Schatzamtsdienst und Papier in Ries

Für rund 30 Kategorien von Lieferungen und Dienstleistungen hat die Vergabeagentur auf der Grundlage der geltenden Kriterien Rahmenabkommen für Sammelbeschaffungen beziehungsweise Bekanntmachungen für den Elektronischen Markt Südtirol (EMS) bereits vorliegen oder wird solche neu aktivieren. Derzeit laufen unter anderem Rahmenvereinbarungen für Erdgas und grünen Strom, für den Schatzamtsdienst, für Papier und Straßensalz, für Netzwerkgeräte und IKT-Fachdienstleistungen sowie für Nahrungsmittel und Frischfisch. In den nächsten zwei Jahren sollen die Rahmenvereinbarungen für den Schatzamtsdienst, die Lieferung von Papier sowie italienischer Bücher und Schulbücher erneuert und jene für Energie neu aktiviert werden.

Vorbereitet wird auch eine Reihe weiterer neuer Bekanntmachung des EMS, unter anderem für die Lieferung von Elektrofahrzeugen, für den Hubschrauberdienst, für die Lieferung von Einrichtungsgegenständen sowie für Bau-, Elektro- und Instandhaltungsmaterial. “Unser bemühen ist es, die Rahmenverträge weit zu fassen und zu öffnen, damit möglichst viele öffentliche Körperschaften diese nutzen können”, betont die Direktorin der Vergabeagentur, Petra Mahlknecht.