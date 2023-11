Sand in Taufers mit European Energy Award Gold ausgezeichnet

Sand in Taufers – Am 16. November konnten 34 Städte, Gemeinden aus Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz im Burghof in Lörrach den internationalen “European Energy Award Gold” entgegennehmen. Mit dieser Auszeichnung werden Kommunen geehrt, die sich konsequent und auf höchstem Niveau für Klimaschutz, mehr Energieeffizienz und erneuerbare Energien einsetzen. Die Auszeichnungsveranstaltung findet im Rahmen des trinationalen European Energy Award Gold Anlasses im Dreiländereck Lörrach – Basel – St. Louis statt.

Die Erreichung der Klimaneutralität ist das vorrangige Ziel der europäischen, nationalen und landesweiten Energie- und Klimapolitik, und die Städte und Gemeinden sind wichtige Akteure, um dieses Ziel zu erreichen. Die mit dem European Energy Award Gold ausgezeichneten Kommunen sind seit Jahren Vorbilder, die zeigen, wie der Weg zur Klimaneutralität durch konsequente Energie- und Klimapolitik und konkrete Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden kann.

In diesem Jahr wurden 61 europäische Kommunen mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet. Von diesen waren 34 Kommunen bei der Preisverleihung und dem Galadinner im Burghof in Lörrach anwesend. Insgesamt nehmen europaweit 1800 Kommunen mit über 70 Millionen Einwohnern an dem eea-Programm teil.

Gemeine Sand in Taufers ausgezeichnet

Bereits 61 Gemeinden in Südtirol haben sich dem Programm KlimaGemeinde Light der KlimaHaus Agentur angeschlossen. Darüber hinaus haben nicht weniger als 31 Gemeinden bereits den Status KlimaGemeinde erreicht. Darunter befindet sich auch die Gemeinde Sand in Taufers, die außerdem -nach der Stadt Bozen im Jahr 2020- als zweite Südtiroler Gemeinde die Auszeichnung Gold des European Energy Award Gold erreicht hat. Im Anschluss an das im vergangenen Frühjahr durchgeführte Audit, bei dem die internationalen Prüfer viele der von Sand in Taufers umgesetzten Best Practices in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachhaltige Mobilität vor Ort besichtigen konnten, wurde die Gemeinde bei der internationalen Zeremonie in Lörrach offiziell ausgezeichnet. Die internationale Anerkennung wurde von Gudrun Heute-Bluhm, Präsidentin der internationalen Organisation European Energy Award und ehemalige Bürgermeisterin der Stadt Lörrach, überreicht.

“Die Gemeinde Sand in Taufers nimmt bereits seit dem Jahr 2015 am KlimaGemeinde Programm der KlimaHaus Agentur teil und war die erste Südtiroler KlimaGemeinde überhaupt. Wir freuen uns, dass Sand in Taufers nun auch mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet wurde, dem Qualitäts-Energiemanagement- und Zertifizierungssystem für Gemeinden und Regionen, auf dem auch unser Programm GemeindeKlima ComuneClima-Programm aufbaut”, freut sich Ulrich Santa, Direktor der KlimaHaus Agentur.