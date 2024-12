Sanitätskoordinatorin in Brixen ernannt

Von: ka

Brixen – Christina Troi, Primarin des Labors im Gesundheitsbezirk Brixen, ist mit heutigem Datum (17. Dezember) zur Sanitätskoordinatorin im Gesundheitsbezirk ernannt worden.

Primarin Christina Troi folgt als Sanitätskoordinatorin dem pensionierten Primar Markus Markart in dieser Spitzenposition nach. Seit 2018 ist sie verantwortliche Primarin des Labors im Krankenhaus Brixen und Sterzing. Die gebürtige Brixnerin hat mehrere Lehrgänge in Management und Führung sowie eine Masterausbildung in Health Care Management in Salzburg absolviert und verfügt über eine große Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen und Diensten, ist sie doch seit 1997 im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig, zuerst im Krankenhaus Innichen, später im Krankenhaus Brixen.

Generaldirektor Christian Kofler gratuliert der neuen Sanitätskoordinatorin herzlich zur Ernennung und wünscht einen guten Start und viel Erfolg: „Damit haben wir eine erfahrene Führungskraft im klinischen Bereich ernannt, die den Betrieb sehr gut kennt und mit Einsatz für die Patientinnen und Patienten arbeitet.“

Sanitätsdirektor Josef Widmann begrüßt diese Ernennung ebenfalls: „Mit Christina Troi wurde eine Sanitätskoordinatorin ernannt, die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für die Betriebsspitze eine verlässliche Ansprechpartnerin in dieser höchsten ärztlichen Funktion darstellt.“

