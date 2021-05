Schatzer: „Infrastrukturprogramm ist für 2021 wichtiger Impuls“

Bozen – Gemeindenverbandspräsident Andreas Schatzer begrüßt das neue Tiefbauprogramm des Landes, fordert aber langfristige Investitionen für eine gute Planung: „Für 2021 können 32 neue Bauprojekte angegangen werden, es ist aber wichtig, dass in das Verkehrsnetz langfristig investiert wird“

Die Landesregierung hat gestern das Tiefbauprogramm 2021-2023 auf Vorschlag von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider genehmigt. Darin enthalten sind neben den bereits laufenden Projekten weitere 32 neue Ausschreibungen für Bauprojekte für das Jahr 2021.

Für den Präsidenten des Gemeindenverbandes, Andreas Schatzer, ist das Infrastrukturprogramm des Landes ein wichtiger Impulsgeber für eine moderne Infrastruktur und Arbeitsplätze vor Ort. „Speziell in Krisenzeiten sind Investitionen in gute Verkehrswege wichtig für die Lebensqualität in den Gemeinden sowie auch als Ankurbelung der Wirtschaft. Die gute Finanzplanung für 2021 soll aber auch in den kommenden Jahren bis 2025 fortgesetzt werden“, sagt Schatzer.

Die Gemeinden hätten zusammen mit den Abteilungen des Landes und Mobilitätslandesrat Alfreider viele wertvolle Projekte geplant, diese gelte es nun auch zu realisieren, so Schatzer. „Investitionen in das Südtiroler Verkehrsnetz kommt sei es der Wirtschaft als auch den Familien und heimischen Betrieben zugute, deswegen sind Investitionen in den Straßenbau gut angelegtes Geld“, betont Schatzer abschließend.