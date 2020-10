Schließung der Bars: Kompatscher rudert zurück

Bozen – Das Land macht bei Bars einen Rückzieher. Entgegen vorangegangener Ankündigungen müssen Bars, Konditoreien und Eisdielen nun doch nicht gänzlich schließen, sondern es gilt eine Sperrstunde bis 18.00 Uhr. Nachdem die Barbetreiber im Land heftig protestiert und auch der HGV Kritik geäußert hatte, lenkte Landeshauptmann Arno Kompatscher am Abend noch einmal ein, berichtet Alto Adige online.

Damit werden Barbetriebe den Restaurants und Geschäften gleichgestellt. Lediglich Apotheken und Lebensmittelgeschäft bleiben länger Geöffnet.

Vorgesehen ist auch ein Verbot jedweder Events und Kundgebungen in der Öffentlichkeit. Auch Chöre und Musikkapellen müssen ihre Aktivitäten einstellen. Die nächtliche Sperrstunde von 22.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr in der Früh bleibt weiterhin aufrecht.

Private Feste und Feiern sollen nicht mehr stattfinden und es ist nur mehr Individualsport im Freien bzw. zu Hause erlaubt. Kontaktsport und Gruppentraining jeglicher Art sollen untersagt werden.

Präsenzunterricht in Grund-und Mittelschulen sowie in Kindergärten soll hingegen weiterhin aufrecht bleiben. Auch Kinderbetreuungsdienste bleiben aufrecht. In Oberschulen wird der Fernunterricht auf mindestens 50 Prozent ausgedehnt.

Maskenpflicht während des Unterrichts gilt nur in der Oberschule.