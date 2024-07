Scholz würdigt Merkels Einsatz für Deutschland

Von: APA/dpa

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat seiner Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU) zum 70. Geburtstag bescheinigt, sie könne “auf eine beeindruckende politische Laufbahn” zurückblicken. “Sie begann furios mit dem Gewinn der Demokratie in Ostdeutschland und der deutschen Einheit, was mich bis heute sehr bewegt”, schrieb der SPD-Politiker auf der Plattform X und ergänzte: “Unermüdlich hat sie sich für das Land eingesetzt.”

Merkel feiert am heutigen Mittwoch ihren 70. Geburtstag. Sie war von 2005 bis 2021 deutsche Bundeskanzlerin.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz sandte Merkel ebenfalls per X “herzliche Glückwünsche”. Merz, der auch CDU-Vorsitzender ist, fügte hinzu: “Rund drei Jahrzehnte lang hast Du die Politik unseres Landes geprägt und Verantwortung übernommen: In der CDU, im Parlament und in der Regierung.”

Die CDU freue sich auf den Festakt zu Ehren von Merkels Geburtstag im Herbst. Der Empfang ist für den 25. September in der Berliner Akademie der Wissenschaften im Rahmen der CDU-Reihe “Berliner Gespräche” geplant. Dabei soll der Kunsthistoriker Horst Bredekamp einen Vortrag halten.

Merkel hatte Merz 2002 vom Vorsitz der Unionsfraktion im Bundestag verdrängt. Das Verhältnis zwischen dem heutigen Partei- und Unionsfraktionschef und der Altkanzlerin gilt seitdem als belastet.

In einem X-Post der CDU-Bundespartei heißt es über Merkel, die die Christdemokraten von 2000 bis 2018 geführt hatte: “Ihre Fähigkeit, gerade in schwieriger Lage Ruhe zu bewahren und umsichtige Entscheidungen zu treffen, hat sie zu einer der bedeutendsten Staatsfrauen unserer Zeit gemacht.”

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock würdigte Merkel mit einem persönlichen Beitrag auf X: “Liebe Frau Merkel, Sie standen 16 Jahre mit Menschlichkeit wie Ausdauer für den Zusammenhalt Europas – stets in tiefster Überzeugung für Demokratie & Völkerrecht”, schrieb die Grünen-Politikerin. Merkel habe “Frauen meiner Generation weitere Türen geöffnet. Von Herzen alles Gute!”