Schülerlotsen im Meraner Rathaus empfangen

Von: mk

Meran – Heute Vormittag hat der gesamte Gemeindeausschuss von Meran gemeinsam mit der Generalsekretärin Lucia Attinà und dem Kommandanten der örtlichen Polizei, Alessandro De Paoli die Schülerlotsen im Rathaus empfangen, um den großen sozialen Wert ihrer Arbeit zu unterstreichen.

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Beginn des neuen Schuljahres und sie sind alle schon einsatzbereit: die Rede ist von den Schülerlotsen, die sich jeden Tag dafür einsetzen, die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg zu gewährleisten – immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht und ein gutes Wort für alle.

Heute Morgen wurden die Seniorinnen und Senioren mit den gelben Warnwesten im Rathaus empfangen. Die Meraner Stadtverwaltung wollte sich dabei bei jedem/r einzelnen von ihnen für die bereits verrichtete Arbeit bedanken sowie für die Arbeit, die sie im Schuljahr 2024/2025 leisten werden. Insgesamt 39 Schülerlotsen sind in der Stadt im Einsatz, weitere fünf in den Nachbargemeinden.

„In der Kälte, in der Sonne und bei jedem Wetter bewachen die Schülerlotsen die verkehrsreichsten und gefährlichsten Stellen der Stadt und sorgen dafür, dass man sie sicher überqueren kann. Ihre Anwesenheit ermöglicht es den Familien, ihre Söhne und Töchter selbständig und sicher zur Schule gehen zu lassen, was sich sowohl auf die Verkehrsberuhigung als auch auf die sozialen Beziehungen positiv auswirkt. Wir hoffen, auch in Zukunft auf ihre wertvolle Mitarbeit zählen zu können“, bekräftigte Bürgermeister Dario Dal Medico.

Die Vizebürgermeisterin und Mobilitätsstadträtin Katharina Zeller bedankte sich bei den Schülerlotsen auch für ihren wichtigen Beitrag zum Pedibus-Projekt, dem beliebten „Bus auf Füßen“, mit dem Grundschulkinder ihren Schulweg gemeinsam zu Fuß zurücklegen. Der Wanderbus wird in diesem Jahr insgesamt acht Routen anbieten.