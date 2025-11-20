Schuler empfängt Bundesratspräsident Samt

Von: mk

Bozen – Am gestrigen Mittwochabend hat Arnold Schuler, Präsident des Südtiroler Landtages, in Bozen den österreichischen Bundesratspräsidenten Peter Samt empfangen. Samt wurde vor einem Jahr vom Steiermärkischen Landtag in die Länderkammer entsendet und ist seit Anfang Juli 2025 und noch bis Jahresende deren Vorsitzender.

Den Bundesratspräsidenten stellt, im halbjährlichen Wechsel der Länder, jeweils die stärkste Fraktion eines Bundeslandes.

Beim Treffen haben sich Schuler und Samt über verschiedene Themen von gemeinsamem Interesse ausgetauscht, u.a. die nachhaltige Energiegewinnung sowie die Zusammenarbeit von Rettungsdiensten über Staatsgrenzen hinweg.

„Letzteres hat Präsident Samt zu einem Schwerpunkt seiner Amtszeit gemacht, denn Österreich hat zwar entsprechende Abkommen mit einigen Ländern, mit anderen fehlen sie aber noch, etwa mit Italien“, berichtet Landtagspräsident Schuler. „Auch in Südtirol ist die Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Rettungsdiensten immer wieder Thema, insbesondere jene mit Tirol. In diesem Sinne wäre ein bilaterales Abkommen zwischen Österreich und Italien hilfreich.“