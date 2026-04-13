Schuler empfängt Unterausschuss „Tourismus” des Niedersächsischen Landtages

Von: mk

Bozen – Am heutigen Montagvormittag wurde der Unterausschuss „Tourismus” des Niedersächsischen Landtages von Arnold Schuler, Präsident des Südtiroler Landtages, in Bozen empfangen.

Die Delegation, der Abgeordnete der Fraktionen SPD, CDU und Bündnis 90/ Die Grünen angehören, wird von Ausschussvorsitzenden Axel Miesner geleitet und wurde beim Austausch im Landtag von Natalie Schweitzer, Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in der Region Trentino-Südtirol, begleitet. Die Delegationsmitglieder informierten sich beim Landtagspräsidenten über die Funktionsweise des Südtiroler Landesparlaments. Schuler erläuterte die Arbeitsweise, die Gliederung in Fraktionen sowie die Beziehungen zwischen Mehrheit und Opposition. Die derzeitige Regierungsmehrheit mit fünf Parteien führte bei den Gästen zu Verwunderung: Im Landtag von Niedersachsen gibt es insgesamt nur vier Fraktionen, davon zwei in der Regierungskoalition. Präsident Schuler erklärte, dass ein Grund für die zahlreichen Fraktionen im Südtiroler Landtag das Fehlen von Sperrklauseln sei und führte die Dynamiken aus, die zur Bildung einer elfköpfigen Landesregierung geführt haben – was wiederum dazu führt, dass in den Reihen der Abgeordneten eine vergleichsweise geringere Anzahl von Vertretern der Mehrheit sitzt.

Im Anschluss wurde das Thema Tourismus ausführlich besprochen: Schuler verwies einleitend darauf, dass dank des Tourismus seit den 1970er-Jahren zunehmend Wohlstand ins Land gekommen sei, und berichtete von den folgenden Jahrzehnten des Booms sowie den ergriffenen Maßnahmen zur Regulierung sogenannter „Schattenbereiche“, etwa zur Schonung von Ressourcen, zur Eindämmung des Verkehrs und zur Sicherstellung der Akzeptanz in der Bevölkerung. In einer Fragerunde erkundigten sich die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags-Unterausschusses nach einer breiten Palette von Themen, unter anderem über die Nächtigungszahlen, der Verfügbarkeit und dem Einsatz von Mitarbeitenden, der Dauer der verschiedenen Tourismussaisonen, die Akzeptanz des Tourismus in der Bevölkerung und den daraus resultierenden Vorteilen, der Mobilitätsplanung sowie dem Agrotourismus.

In seiner Antwort führte Präsident Schuler unter anderem die Regelung zum touristischen Bettenstopp sowie deren weitere Entwicklungen aus, die nunmehrige Übergangsphase für strukturschwache Gemeinden, den Willen, den Fortbestand familiengeführter Betriebe und der „Urlaub am Bauernhof“-Betriebe zu sichern. Ebenso berichtete er über die Einführung des GuestPass, Maßnahmen zur Steuerung von Hotspots sowie das Wachstum des Radtourismus – zahlreiche Themen, an denen die Gäste großes Interesse zeigten.