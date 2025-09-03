Aktuelle Seite: Home > Politik > Schulweg: Busverkehr rund um Bozner Bahnhof neu geordnet
Auf die seit Mitte Juni geltende Neuregelung achten

Schulweg: Busverkehr rund um Bozner Bahnhof neu geordnet

Mittwoch, 03. September 2025 | 12:13 Uhr
Main Image via Alto Adige
lpa/STA
Von: mk

Bozen – Mit dem Start ins neue Schuljahr werden ab nächster Woche auch wieder viele Schülerinnen und Schüler auf ihrem Schulweg unterwegs sein. Das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität sowie die STA Südtiroler Transportstrukturen AG erinnern deshalb daran, dass im Bereich des Bozner Bahnhofs seit Mitte Juni eine bedeutende Neuordnung des öffentlichen Nahverkehrs in Kraft ist.

Zumal die Bahnhofsallee und die Perathonerstraße in Bozen künftig zu einer Fußgängerzone umgestaltet werden und der Kreisverkehr vor dem Bahnhofsgebäude schrittweise zurückgebaut wird, mussten die Fahrwege und Haltepunkte zahlreicher städtischer und regionaler Buslinien abgeändert werden.

Das ändert sich auf dem Schulweg

Die Busse verkehren seit Mitte Juni nicht mehr durch die Bahnhofsallee, sondern werden über die Garibaldistraße und die Südtiroler Straße umgeleitet.

lpa/STA

Die Busse der städtischen Linien 1, 7A, 10A und 10B halten nicht mehr direkt am Bahnhof, sondern ausschließlich in der Südtiroler Straße. Nur die schulischen Verstärkerfahrten der Stadtlinie 1 starten weiterhin am Bussteig E des Bahnhofs Bozen.

Die Endhaltestelle der Linien 3, 5 und 12 befindet sich in der Südtiroler Straße.

Für alle Fahrten wird die Nutzung der Online-Fahrplansuche auf der App sowie der Webseite von Südtirolmobil, wo Haltestelle, Bussteig und Abfahrtszeit übersichtlich und klar ersichtlich sind, empfohlen.

Bezirk: Bozen

Bezirke

Bozen

