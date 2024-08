Seal of Excellence: Portabilitätsprojekte bis 13. September einreichen

Von: mk

Bozen – Vor Kurzem wurde die Wettbewerbsausschreibung für die Finanzierung von Projekten im Rahmen des EU-Programms “MSCA – Postdoctoral European Fellowship” veröffentlicht. Damit um die Landesförderung angesucht werden kann, muss das Projekt das “Seal of Excellence” der EU-Kommission erhalten haben.

Mit diesem Gütesiegel werden Forschungsprojekte ausgezeichnet, denen im Begutachtungsprozess des EU-Programms Horizon 2020 eine hohe Qualität bescheinigt wurde, die aber keine EU-Fördergelder erhalten haben. Das Land Südtirol springt hier ein und unterstützt die Umsetzung dieser Projekte. Die aktuelle Ausschreibung bezieht sich auf Portabilitätsprojekte, also Forschungsvorhaben, die ursprünglich nicht an einer in Südtirol ansässigen Einrichtung durchgeführt hätten sollen, doch in einem zweiten Moment nach Südtirol gebracht werden. Damit wird unter anderem die europäische Forschermobilität in Richtung Südtirol unterstützt.

“Unser Ziel ist es, die Weiterentwicklung und Internationalisierung der Forschung in Südtirol zu unterstützen. Dies wollen wir erreichen, indem Südtirol ein attraktiver Standort für Forschende wird, unsere lokalen Forschungseinrichtungen gestärkt werden und der Wissenstransfer zwischen den einzelnen Sektoren und Disziplinen unterstützt wird”, betont Landesrat Philipp Achammer.

Die Ansuchen müssen von Südtiroler Forschungseinrichtungen, die Forscherinnen und Forscher für die Zeit der Umsetzung von Seal of Excellence-Projekten nach Südtirol holen, bis 13. September (12.00 Uhr) über eine PEC-Mail an das Amt für Wissenschaft und Forschung (forschung.ricerca@pec.prov.bz.it) einreichen. Insgesamt stehen 350.000 Euro zur Verfügung, die Projekte müssen eine maximale Laufzeit von 24 Monaten haben. Die Anträge werden anschließend vom Technischen Beirat vor allem im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit bewertet und in eine Rangordnung eingetragen. Informationen zur Wettbewerbsausschreibung erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Wissenschaft und Forschung (0417 412233 oder forschung.ricerca@provinz.bz.it), zudem sind die Infos online unter www.provinz.bz.it/soe_portability abrufbar.