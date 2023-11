Segnung des Zubaus des Kindergartens

Nals – In einer feierlichen Zeremonie wurde am 17. November 2023 der Zubau des Kindergartens in Nals offiziell gesegnet, der nun Platz für eine vierte Gruppe bietet.

Die steigende Bevölkerungszahl und die gestiegene Nachfrage nach Betreuungsplätzen machten eine Erweiterung der bestehenden Einrichtung unumgänglich. Die Entscheidung für den Ausbau des Kindergartens unterstreicht das Engagement der Gemeinde, die Bedürfnisse ihrer Bürger zu erfüllen und den Familien eine optimale Betreuung für ihre Kinder zu bieten.

Bürgermeister Ludwig Busetti hob in seinen Grußworten die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den beteiligten Planern sowie dem Kindergartenpersonal hervor. Er betonte die Verantwortung der Gemeinde, sicherzustellen, dass die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft optimale Bedingungen für ihre Entwicklung haben. Die Gesamtkosten betrugen ca. 1,8 Millionen Euro und es sei nicht selbstverständlich, dass der Gemeinderat stets seine Zustimmung erteilt habe. Der Zubau sei deshalb nicht nur ein baulicher Fortschritt, sondern auch ein symbolischer Ausdruck des Engagements der Gemeinde für die Förderung von Bildung und Gemeinschaft.

Gemeindereferentin Angelika Ebner Kollmann zeigte sich überaus zufrieden mit dem lichtdurchfluteten Zubau, der bestens geeignet für zukunftsweisendes Arbeiten sei. Mit dem erweiterten Platzangebot sei der Kindergarten von Nals nun für die Zukunft bestens gerüstet, um den jungen Nalser Bewohnern eine liebevolle und fördernde Umgebung zu bieten.

Architekt Heinrich Zöschg vom Büro „zk-architektur“ (Heinrich Zöschg und Alexander Karnutsch) aus Lana bedankte sich im Namen aller Planer und Firmen, die zur Realisierung dieses sehr schönen Gebäudes beigetragen haben. Besonders hob Zöschg die ausgezeichnete Zusammenarbeit aller Akteure hervor, die wirklich beispielgebend war.

Die Segnung des neuen Gebäudes wurde von Seelsorger Richard Sullmann durchgeführt, der in seinen Grußworten die Bedeutung der Kinder für unsere Gemeinschaft unterstrich. Der Segen solle primär nicht die Mauern schützen, sondern vor allem die Kinder und die Leute, die darin wirkten.

Bei der feierlichen Zeremonie nahmen Vertreter der am Umbau beteiligten Firmen teil sowie Elternvertreter und ihre Kinder, die Verantwortlichen der Kindergartendirektion, die Kindergärtnerinnen sowie Mitglieder des Gemeinderats. Nach der Segnung hatten die Gäste die Gelegenheit, die neuen Räume zu erkunden und sich über die innovativen und modernen Einrichtungen zu informieren, die den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden sollen.