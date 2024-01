Selenskyj hofft auf Verstärkung für Ukraines Flugabwehr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft angesichts der anhaltenden russischen Luftangriffe auf weitere Verstärkung der Flugabwehr seines Landes. Weitere westliche Hilfe werde kommen, sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Großbritanniens Premier Rishi Sunak. Dieser warnte den Westen seinerseits vor einer nachlassenden Unterstützung für Kiew. “Sollte (Kreml-Chef Wladimir) Putin in der Ukraine gewinnen, wird er dort nicht halt machen”.

Selenskyj räumte zugleich ein, dass die derzeitige Flugabwehr des Landes noch Lücken aufweise. Neben Patriot-Systemen fehlten auch Flugabwehrkomplexe mit anderer Reichweite, sagte er. Daneben zeigte sich Selenskyj angesichts der Vereinbarung mit London optimistisch, dass nun auch Bewegung in die Verhandlungen über Militärhilfe für die Ukraine in Washington kommt. “Ich sehe das nun positiver als im Dezember”, sagte er. Man werde Druck machen, bis es ein Ergebnis gebe.

Sunak fügte hinzu: “Unsere Gegner auf der ganzen Welt glauben, dass wir weder die Geduld noch die Ressourcen für lange Kriege haben. Wenn wir jetzt also zögern, ermutigen wir nicht nur Putin, sondern auch seine Verbündeten in Nordkorea, Iran und anderswo. “Großbritannien hat der Ukraine für dieses Jahr Militärhilfe über 2,5 Milliarden Pfund (2,9 Milliarden Euro) zugesagt.

Daneben unterzeichneten beide Länder ein Abkommen zur Verstärkung der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich. In Kiew war in dem Zusammenhang von “Sicherheitsgarantien” Londons gegen einen künftigen Angriff die Rede. Im Dokument selbst kommt das Wort “Garantie” allerdings nur einmal vor – und zwar in Bezug auf die Ukraine, die Großbritannien den Schutz geistigen Eigentums garantiert. Zu militärischem Beistand gegen einen Angriff verpflichtet sich London darin nicht.