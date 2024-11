Selenskyj: Putin “wird nicht von alleine aufhören”

Von: APA/AFP

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts des seit 1.000 Tagen andauernden Kriegs gegen Russland Europa zu einem entschlosseneren Vorgehen gemahnt. Der russische Präsident Wladimir Putin sei “darauf aus, diesen Krieg zu gewinnen, er wird nicht von sich aus aufhören”, sagte Selenskyj am Dienstag in einer Videobotschaft an das europäische Parlament. Je mehr Zeit Putin habe, “desto schlechter werden die Bedingungen”, argumentierte Selensky.

“Jeder Tag ist der beste Moment, um Russland härter zu bedrängen.” Das EU-Parlament hielt am Dienstag eine Sondersitzung anlässlich von 1.000 Tagen Krieg seit der russischen Invasion im Februar 2022 ab. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hatte vor der Sitzung bekräftigt, die EU werde die Ukraine “so lange wie nötig” unterstützen.

Die Europäische Union fürchtet, dass der künftige US-Präsident Donald Trump die milliardenschweren Militärhilfen seines Landes für die Ukraine kürzen und ein Abkommen mit Russland zuungunsten Kiews schließen wird. Russland hatte seinen Großangriff auf das Nachbarland am 24. Februar 2022 begonnen.