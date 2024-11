Selenskyj ruft Verbündete wegen Nordkorea zum Handeln auf

Von: APA/Reuters

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von den Verbündeten Maßnahmen gegen die Präsenz nordkoreanischer Truppen in Russland. In einem Video erklärte er, Nordkorea habe Fortschritte bei den militärischen Fähigkeiten, der Entwicklung von Raketen und der Waffenproduktion gemacht. “Tausende Soldaten aus Nordkorea befinden sich in der Nähe der ukrainischen Grenze. Die Ukrainer werden gezwungen sein, sich gegen sie zu verteidigen. Und die Welt wird wieder zusehen.”

Die Ukraine habe jeden Ort ausfindig gemacht, an dem nordkoreanische Soldaten in Russland stationiert seien. Aber Kiews westliche Verbündete hätten nicht die nötigen Langstreckenwaffen geliefert, um sie anzugreifen, fügte Selenskyj in dem auf Telegram geposteten Video hinzu. Jeder, der wirklich wolle, dass sich der Krieg nicht ausweite, dürfe nicht nur zusehen, sondern müsse handeln, unterstrich der ukrainische Präsident.