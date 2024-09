Selenskyj: Russland hat Gegenoffensive in Kursk gestartet

Selenskyj: Russland startet Gegenoffensive in Kursk

Von: APA/AFP

Russland hat nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Gegenoffensive in der russischen Grenzregion Kursk gestartet. Diese Reaktion der russischen Armee “entspricht dem ukrainischen Plan”, sagte Selenskyj am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Kiew, ohne nähere Angaben zu machen.

Das russische Verteidigungsministerium teilte im Onlinedienst Telegram mit, russische Einheiten hätten in der Region Kursk “innerhalb von zwei Tagen zehn Siedlungen befreit”.