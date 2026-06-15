Selenskyj schlägt Treffen mit Putin in den USA vor

Von: APA/AFP

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eigenen Angaben zufolge in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen, Kremlchef Wladimir Putin in den USA zu einem Gespräch zu treffen. “Gestern haben wir mit Präsident Trump besprochen, dass ein solches Treffen in den USA organisiert werden könnte”, sagte Selenskyj in einer am Montag im Onlinedienst X veröffentlichten Videobotschaft.

Ein solches Treffen könnte nach Selenskyjs Worten “in einem Format” erfolgen, “das es Putin deutlich schwerer machen würde abzulehnen”. “Wir werden sehen, was dabei herauskommt”, fügte der ukrainische Präsident hinzu.

Selenskyj hatte bereits zuvor persönliche Treffen mit Putin vorgeschlagen, um über ein Ende des seit mehr als vier Jahren andauernden Krieges in der Ukraine zu verhandeln. Für den Kreml kommt ein solches Treffen nur in Moskau infrage – was der ukrainische Präsident ablehnt.

Moskau laut Selenskyj “nicht bereit”

Zuvor hatte Selenskyj mitgeteilt, Putin habe einen Vorschlag für ein Treffen am Rande des derzeit im französischen Evian stattfindenden G7-Gipfels abgelehnt. Moskau habe “einmal mehr gezeigt, dass es nicht bereit ist, darüber zu sprechen”, erklärte Selenskyj.

Putin betonte Anfang dieses Monats, er sehe “keinen Sinn” in einem Treffen mit Selenskyj, solange kein Friedensabkommen vorliege. Der ukrainische Staatschef hatte davor in einem offenen Brief zu einem persönlichen Gespräch mit Putin aufgerufen.