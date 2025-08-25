Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj spricht mit USA über Verhandlungen mit Russland
Will mit Putin sprechen

Selenskyj spricht mit USA über Verhandlungen mit Russland

Montag, 25. August 2025 | 17:04 Uhr
Will mit Putin sprechen
APA/APA/AFP/GENYA SAVILOV
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für Ende der Woche Gespräche mit US-Vertretern über mögliche Verhandlungen mit Russland für eine Beendigung des Krieges angekündigt. Selenskyj sagte in Kiew, dass er am Montag mit dem US-Sondergesandten Keith Kellogg über das Thema spreche. Ende der Woche sollten dann die ukrainischen und US-amerikanischen Verhandlungsgruppen zusammenkommen, um eventuelle Gespräche mit der russischen Seite zu erörtern, erklärte Selenskyj.

Selenskyj hatte immer wieder auch ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gefordert. Der Kremlchef allerdings erklärte wiederholt, dass solch eine Zusammenkunft von Arbeitsgruppen ausreichend vorbereitet sein müsse.

Russland bietet bilaterales Treffen an – aber nicht auf höchster Ebene

Nach Selenskyjs Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus am Montag vor einer Woche hatte Putin in Moskau erklären lassen, dass Russland bereit sei, die bilateralen Kontakte bei den Verhandlungen mit der Ukraine auf eine höhere Ebene zu stellen. Das könnten etwa die Außenminister sein. Dagegen ging Trump nach einem Telefonat mit Putin davon aus, dass der Kremlchef sich persönlich mit Selenskyj treffen werde.

Außenminister Sergej Lawrow sagte zuletzt, dass sich Moskau und Kiew erst auf einen Frieden einigen müssten. Dann könnte ein Treffen der Präsidenten zum Abschluss eine Vereinbarung besiegeln. Zwar haben Russen und Ukrainer nach Trumps Amtsantritt erstmals seit 2022 in diesem Jahr wieder ihre direkten Verhandlungen aufgenommen. Die in Istanbul getroffenen Vereinbarungen beschränkten sich aber bisher auf humanitäre Aspekte wie den Austausch von Kriegsgefangenen und Leichen getöteter Soldaten sowie die Rückkehr von ukrainischen Kindern zu ihren Angehörigen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
33
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
27
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
20
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
17
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
16
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 