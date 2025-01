Selenskyj tauscht Kommandant an Ostfront aus

Von: APA/Reuters

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zum dritten Mal binnen eines Jahres den Kommandanten am Frontabschnitt zur Verteidigung der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Osten ausgetauscht. In seiner Videoansprache am späten Sonntagabend erklärte Selenskyj, er habe den neuen Kommandanten der ukrainischen Bodentruppen, Generalmajor Mychailo Drapatyj, mit der Leitung der operativ-strategischen Gruppe Chortyzja beauftragt.

“Dies sind die härtesten Kampfgebiete”, sagte Selenskyj in Hinblick auf das Einsatzgebiet in der Ostukraine. Er habe die Änderungen bei einem Treffen mit dem ukrainischen Oberbefehlshaber Olexandr Syrskyj besprochen. Drapatyj soll Generalmajor Andrij Hnatow ersetzen, der seit Juni das Kommando über Chortyzja innehatte. Hnatow soll stellvertretender Generalstabschef werden und für Ausbildung und Kommunikation zuständig sein.

Würde Pokrowsk in die Hände der stetig vorrückenden russischen Streitkräfte fallen, kämen diese der Eroberung der gesamten Region Donezk einen großen Schritt näher – und damit einem der wichtigsten Kriegsziele des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Russland und die Ukraine meldeten in der Nacht auf Montag wieder wechselseitig den Abschuss von Drohnen. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben 57 russische Drohnen abgefangen. 39 weitere Drohnen seien verloren gegangen, teilte die Luftwaffe mit. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Ukraine elektronische Kriegsführung nutzt, um russische Drohnen umzulenken.

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 32 von der Ukraine aus gestartete Drohnen unschädlich gemacht. Fast die Hälfte der Drohnen sei über der an die Ukraine grenzenden Region Woronesch zerstört worden, der Rest in mehreren benachbarten Regionen, teilte das Ministerium über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.