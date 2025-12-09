Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj unterrichtet NATO und EU über Gespräche mit USA
Wir handeln koordiniert und konstruktiv

Selenskyj unterrichtet NATO und EU über Gespräche mit USA

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 00:35 Uhr
Wir handeln koordiniert und konstruktiv
APA/APA/AFP/CHRIS J RATCLIFFE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Spitzen der EU und NATO über den Stand der Gespräche mit den USA zu einer möglichen Friedenslösung im Krieg mit Russland informiert. “Unsere Positionen sind in allen Fragen aufeinander abgestimmt. Wir handeln koordiniert und konstruktiv”, postete er auf X. Neben NATO-Generalsekretär Mark Rutte hatte er sich auch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa getroffen.

Zuvor hatte Selenskyj in London Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs der E3-Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) geführt. Nach diesem Treffen teilte er mit, Gebietsabtretungen an Russland – ein zentraler Punkt aus dem US-Plan für ein Ende des Ukraine-Kriegs – kämen für ihn nach wie vor nicht infrage. Eine überarbeitete Fassung des Plans soll Selenskyj zufolge bis diesen Dienstag an Washington übermittelt werden.

Von der Leyen schrieb nach dem Austausch mit dem Ukrainer: “Das Ziel ist eine starke Ukraine, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch am Verhandlungstisch.” Ähnlich äußerte sich Costa, der bekräftigte: “Die Sicherheit der Ukraine muss langfristig als erste Verteidigungslinie für unsere Union gewährleistet sein.” Rutte sprach von guten Gesprächen auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
72
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
65
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Kommentare
48
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Kommentare
46
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
45
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Regionalität neu erzählt
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 