Selenskyj: US-Vermittler wollen trilaterale Gespräche

Von: APA/dpa/Reuters

US-Vermittler wollen laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nächste Woche in den USA trilaterale Gespräche mit Russland und der Ukraine über eine Beendigung des Krieges abhalten. Ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump sei nötig, unterstrich Selenskyj am Sonntag. Der ukrainische Präsident mahnte überdies angesichts schwerer russischer Angriffe auf sein Land und den Krieg im Nahen Osten zur stärkeren Einhaltung der Sanktionen gegen Moskau.

Allein in der vergangenen Woche habe Russland 1.770 Kampfdrohnen sowie 86 Raketen und Marschflugkörper gegen die Ukraine eingesetzt, schrieb er auf Telegram. “Jede dieser Raketen beinhaltet mindestens 60 ausländische Bauteile, die Russland unter Umgehung der Sanktionen erhält.” Das Schema der Sanktionsumgehung sei bekannt und müsse beendet werden, forderte er.

Selenskyj erinnerte in dem Zusammenhang auch an den Krieg im Nahen Osten, in dem der Iran die Angriffe der USA und Israels unter anderem mit Drohnenattacken gegen eine Reihe von Ländern im Nahen Osten beantwortet. Da die Welt nicht genügend Ressourcen habe, um eine Flugabwehr für Europa und den Nahen Osten auf die Beine zu stellen, sei es umso wichtiger, den Russen die Möglichkeit zu nehmen, Raketen in ihren Fabriken herzustellen, schrieb er.

Selenskyj: Russland beliefert Iran mit Kampfdrohnen

Russland beliefere den Iran mit Kampfdrohnen vom Typ Shahed für den Einsatz gegen die USA und Israel, so Selenskyj. Es sei eine “hundertprozentige Tatsache”, dass der Iran vom russischen Militär hergestellte “Shaheds” für Angriffe auf US-Stützpunkte eingesetzt habe, sagte er dem Sender CNN in einem am Samstag (Ortszeit) ausgestrahlten Interview-Ausschnitt. Der Iran hatte ursprünglich Russland mit den Kampfdrohnen für den Krieg gegen die Ukraine beliefert. Inzwischen stellt Russland sie nach ukrainischen Angaben selbst her.

Im Gegenzug für ihre Hilfe bei der USA gegen iranische Kamikaze-Drohnen will die Ukraine Geld und Technologie. Selenskyj zufolge sind bereits Spezialisten in vier Länder der Region entsandt worden. Jedes Team bestehe aus Dutzenden Personen. Sie könnten demonstrieren, wie Drohnenabwehrsysteme funktionieren sollten, sagt Selenskyj in einer für Sonntag freigegebenen Erklärung vor der Presse. Die Ukraine hat viel Erfahrung mit der Abwehr iranischer Shahed-Drohnen, die seit langem von den russischen Streitkräften im Krieg eingesetzt werden.

Brand in russischer Ölanlage nach ukrainischem Drohnenangrif

In der russischen Oblast Krasnodar ist unterdessen nach einem Drohnenangriff am Sonntag in einer Ölanlage ein Brand ausgebrochen. Grund seien herabgestürzte Trümmer einer abgeschossenen Drohne, teilen die örtlichen Behörden mit. Ersten Berichten zufolge sei niemand verletzt worden.

Die beschädigte Ölanlage befindet sich in der Nähe von Tichorezk, wo ukrainische Drohnen am Donnerstag eine Ölpumpstation getroffen hatten. Das dort ausgebrochene Feuer war am Freitag gelöscht worden. Die Behörden haben nicht angegeben, ob es sich um dieselbe Einrichtung handelt. Tichorezk ist einer der größten Ölumschlagplätze in Südrussland und die einzige Versorgungsroute für Erdölprodukte zum wichtigen Schwarzmeerhafen Noworossijsk. Die ukrainischen Streitkräfte greifen immer wieder die Energie- und Hafeninfrastruktur in dem russischen Gebiet an.