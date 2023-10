Selenskyj warnt vor drittem Weltkrieg – VIDEO

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, neben dem Angriffskrieg auf sein Land nun auch einen Flächenbrand im Nahen Osten entfachen zu wollen. Zudem warnte er in seiner abendlichen Videobotschaft vor der Gefahr eines dritten Weltkrieges.

“Wir haben Daten, die klar beweisen, dass Russland daran interessiert ist, im Nahen Osten einen Krieg loszutreten, so dass eine neue Quelle von Schmerz und Leid die Einheit der Welt untergräbt”, erklärte Selenskyj im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter).

We have data very clearly proving that Russia is interested in inciting war in the Middle East. So that a new source of pain and suffering would erode global unity and exacerbate cleavages and controversies, helping Russia in destroying freedom in Europe.

We can see Russian… pic.twitter.com/TLW94hKc9e

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2023