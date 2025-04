Siebenköpfiges STF-Team zur Gemeindewahl in Montan

Von: Ivd

Montan – Die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit wird am 4. Mai bei der Gemeindewahl in Montan erneut antreten – diesmal mit sieben Kandidaten. Angeführt wird die Liste von den erfahrenen Gemeinderäten Werner Thaler und Heidi Lindner. Neu hinzugekommen sind der selbstständige Energieberater Oscar Dibiasi, die Angestellte Kristin Terleth, der Koch Laurin Selm sowie die Angestellte Nora Varga. Wieder mit dabei ist Norbert Dibiasi.

Die Kandidaten sind überzeugt: Montan bietet beste Voraussetzungen, um mit innovativen Ideen, familien- und seniorenfreundlichen Angeboten sowie gezielten Maßnahmen noch attraktiver zu werden. Die Süd-Tiroler Freiheit setzt sich dafür ein, die Gemeinde mit zukunftsweisenden Projekten weiterzuentwickeln, Bestehendes zu bewahren und neue Impulse zu setzen. Die Gemeinderatskandidaten wollen sich auch vor allem für die Arbeitnehmer, die sozialen Anliegen und das Ehrenamt einsetzen, zumal alle Kandidaten in diesem Bereich ihre Schwerpunkte setzen und aus diesem Bereich kommen.

„Im Mittelpunkt steht eine vorausschauende und transparente Gemeindeentwicklung, die den Bedürfnissen aller Bürger gerecht wird und zugleich die einzigartige Landschaft schützt. Die Kandidaten wollen als Sprachrohr der Bürger auftreten und darauf drängen, dass die Bevölkerung stärker in wichtige Entscheidungen eingebunden wird. In der Vergangenheit gab es in Montan Beschlüsse – etwa zur Radbrücke Kalditsch, zur Gestaltung des Festplatz-Parkplatzes oder zu Bauspekulationsprojekten –, die auf viel Unverständnis gestoßen sind“, so die STF.

„Deshalb braucht Montan eine vorausschauende Raumplanung, die den Charakter des Dorfes bewahrt, eine verbesserte Verkehrsanbindung durch nachhaltige Mobilitätskonzepte sowie eine gezielte Unterstützung für Familien, Senioren, Vereine und lokale Betriebe. Dafür stehen die Gemeinderatskandidaten der Süd-Tiroler Freiheit.“

Die Kandidaten im Überblick:

Werner Thaler (46), Gemeindebediensteter: Erfahrenes Gemeinderatsmitglied, engagiert im Vereinsleben sowie für Fraktionsinteressen und Familienunterstützung.

Heidi Lindner (66), Pensionistin: Aktiv in verschiedenen Vereinen, setzt sich für Senioren, Familien, Natur- und Kulturschutz und den Erhalt von Traditionen ein sowie Verkehrsberuhigung und Erhalt der Wanderwege.

Oscar Dibiasi (60), Energieberater: Schwerpunkte: Eindämmung großer Bauprojekte und des Durchzugsverkehrs, Förderung des sanften Tourismus – regionale Produkte und erneuerbare Energien.

Kristin Terleth (40), Angestellte: Fokus auf Naturschutz (Castelfeder), nachhaltiges Wirtschaften, Transparenz und Familienangebote.

Laurin Selm (24), Koch: Setzt sich besonders für die Anliegen der Fraktion Kaltenbrunn (Gestaltung der Fraktion, Bushaltestelle) ein sowie die Sicherheit im Allgemeinen und für die Busverbindungen.

Nora Varga (45), Angestellte und Mutter: Besondere Anliegen: Integration neuer Bürger, Vereinsförderung und Verkehrsberuhigung.

Norbert Dibiasi (61), Rentner: Erfahren in der Gemeindepolitik, Schwerpunkte: Bürgernahe Verwaltung, Transparenz und Bürokratieabbau.

Die Fraktion abschließend: „Mit diesem starken Team will die Süd-Tiroler Freiheit die Interessen der Bürger von Montan konsequent vertreten und die Weichen für eine positive Zukunft der Gemeinde stellen.“