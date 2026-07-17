Siebente Nacht in Folge: Neue US-Angriffe gegen den Iran

Von: APA/dpa/Reuters

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die siebente Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert. Die Angriffe seien um 15.00 Uhr US-Ostküstenzeit (22.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen, hieß es. Das iranische Staatsfernsehen berichtet von drei Explosionen in der südiranischen Stadt Sirik.

Die iranischen Revolutionsgarden erklären der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge, sie hätten mit ballistischen Raketen und Drohnen ein Depot für unbemannte US-Fluggeräte sowie ein Zentrum für Künstliche Intelligenz in Bahrain zerstört.

Massive US-Angriffe auf Iran

Bei ihren vorherigen massiven Angriffen auf den Iran hatten die USA zuletzt nicht nur militärische Ziele attackiert, sondern nach iranischen Medienberichten auch Infrastruktur, die auch zivilen Zwecken dient, beschädigt. Bis Freitagfrüh bombardierte das US-Militär eine Reihe von Zielen. Nach iranischen Angaben wurden Brücken, ein Flughafen und Infrastruktur der Seefahrt getroffen.

Der iranische UNO-Botschafter hatte daraufhin erklärt, die US-Angriffe auf zivile Infrastruktur stellten Kriegsverbrechen dar. Das US-Militär erklärte dagegen, man habe Dutzende “militärische Ziele” getroffen, darunter Flugabwehrsysteme und Radaranlagen zur Küstenüberwachung.

Ein hochrangiger Militärberater des obersten iranischen Führers Mojtaba Khamenei drohte indes mit einer großangelegten Offensive, sollten die US-Angriffe länger als zwei oder drei Tage dauern. “Der Iran wird sich nicht mehr mit Gegenangriffen begnügen, und keine Grenze wird sicher sein”, zitierte das iranische Staatsfernsehen am Freitag den Berater Mohsen Rezai.

Kaum noch Durchfahrten in Straße von Hormuz

Die Angriffe brachten den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz fast wieder zum Erliegen. Daten des Anbieters Kpler zufolge vom Freitag passierten am Donnerstag lediglich acht Schiffe die Meerenge. Dies stelle den niedrigsten Wert seit drei Wochen dar, hieß es in einem Post von Kpler auf der Plattform X. Am Mittwoch seien es noch 15 Durchfahrten gewesen. Vor zwei Wochen lag der Zähler noch bei 48 Passagen. Vor Kriegsbeginn Ende Februar durchquerten im Schnitt mehr als 100 Schiffe täglich die Straße von Hormuz.