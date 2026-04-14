Signa-Spendenausschuss: Weitere Anhörungen beschlossen

Von: mk

Bozen – Der Signa-Spendenausschuss des Südtiroler Landtages hat sich am heutigen Dienstagnachmittag unter dem Vorsitz von Andreas Colli getroffen. Auf der Tagesordnung standen die weitere Planung der Arbeiten sowie die Diskussion und Abstimmung über den Abschlussbericht.

„Ich habe den Kolleginnen und Kollegen meinen Entwurf für den Abschlussbericht über unsere Arbeiten vorgestellt“, berichtete Ausschussvorsitzender Colli. „Am Beginn der Diskussion kam der Vorschlag, noch zwei Vertreter von Skigebieten anzuhören. Wir haben entschieden, diese für die nächste Sitzung am 14. Mai einzuladen und uns erst in der Folge weiter mit dem Abschlussbericht zu befassen.“